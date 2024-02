"Dejaste la soberbia cuando tu cuerpo cambió": El odioso mensaje que respondió Michelle Carvalho en sus redes sociales

27 feb. 2024 - 20:10 hrs.

Pese a estar alejada de la televisión, Michelle Carvalho es toda una influencer en redes sociales, lo que le ha permitido ser rostro de reconocidas marcas nacionales e internacionales.

En Instagram, la exchica reality suma más de 1.3 millones de seguidores, con los que frecuentemente interactúa. Sin embargo, no todo es positivo, ya que también ha sido víctima de odiosos comentarios.

"Dejaste la soberbia cuanto tu cuerpo cambió"

Recientemente, la modelo brasileña radicada en Chile, realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que recibió un mensaje que apuntaba contra su apariencia física: "Dejaste la soberbia cuando tu cuerpo cambio".

En más de una oportunidad, Michelle ha respondido a sus "haters" y esta vez no fue la excepción. "No", partió diciendo entre risas en un video publicado en sus stories.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Asimismo, enfatizó en que "está bien cambiar, todos cambian", pero ella que mantiene su esencia intacta.

"Este tema muy two thousand, años 2000. Hoy en día… yo tengo 30, ustedes me conocieron con 18, obvio que yo no voy a mantener la misma forma que trece años atrás", manifestó.

Las bromas y burlas no son cosa de ahora, y debido a esto Carvalho explicó hace un tiempo que padece de un problema a la tiroides, que la ha hecho aumentar algunos kilos.

Finalmente, sostuvo que "está pasado de moda andar hablando de cuerpos ajenos. Cada uno se tiene que enfocar en su vida, si estás bien así bacán, si no buscar ayuda, hacer una terapia, ir al doctor, pero dejar de fijarse en la vida ajena".

