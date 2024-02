Men At Work: De qué país viene la banda que estará en Viña 2024 y cuáles son sus grandes éxitos

27 feb. 2024 - 13:10 hrs.

Este martes 27 de febrero se lleva a cabo la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2024, el certamen de corte internacional que se extiende hasta el viernes 1 de marzo.

La jornada inicia con el regreso a la Quinta Vergara de la banda mexicana Maná, para luego dar paso al segmento de humor, que está en manos de Luis Slimming. El broche de oro lo pone el legendario grupo de rock Men at Work.

¿De qué país viene la banda Men At Work?

El fundador y vocalista de la banda es Colin Hay, un escocés que a temprana edad aprendió a tocar varios instrumentos. En su adolescencia se mudó a Australia, donde a fines de la década del 70 conoció al guitarrista Ron Stryker, el baterista Jerry Speiser, el músico polifuncional Greg Ham y el bajista John Rees.

El quinteto empezó a hacerse conocido en la ciudad de Melbourne, logrando tener un fiel público que lo seguía a cada lugar en el que se presentaban. No pasó mucho hasta que en 1981 lanzaron su primer álbum, Business as Usual.

Men At Work

Desde ese momento, comenzó un ascenso explosivo hacia el éxito. En 1983 dicho álbum y su hit "Down Under" lograron posicionarse en simultáneo en el primer lugar en las listas de Billboard de Estados Unidos, siendo los primeros artistas australianos en lograr esa hazaña.

Ese mismo año, se convirtieron en los ganadores del Grammy a Mejor Nuevo Artista y su disco alcanzó ventas multiplatino. Aunque el futuro parecía prometedor, malas decisiones comerciales y tensiones internas acabaron con la carrera del grupo en 1986.

Los grandes éxitos de Men At Work

Lejos de calificar en la categoría One Hit Wonder, la banda logró posicionar varios de sus temas en los rankings musicales de la época. Uno de ellos es la icónica "Who Can It Be Now?", que se transformó en todo un himno del género 'new wave'.

Canciones como "Overkill", "It’s a Mistake", "Dr. Heckyll & Mr. Jive" y "Everything I Need", tuvieron éxito moderado.

Cabe destacar que de la formación original solo vendrá al festival viñamarino Colin Gray, quien estará acompañado de músicos de sesión que interpretarán el repertorio clásico de Man At Work.

