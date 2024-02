Participó en American Idol: ¿Quién es Pía Toscano, cantante que Andrea Bocelli invitó a su show del Festival de Viña?

26 feb. 2024 - 22:57 hrs.

El tenor italiano Andrea Bocelli brindó un show en el Festival de Viña del Mar, que incluyó grandes cantantes invitados a interpretar algunas canciones de su espectáculo.

Cuando el reloj marcaba cerca de las 22:30 de este lunes 26 de febrero, quien se subió a la Quinta Vergara fue la cantante Pía Toscano, quien se lució con la canción "All by myself", originalmente interpretada por Céline Dion.

¿Quién es Pía Toscano?

Pía Toscano es una cantante estadounidense que se hizo conocida tras participar en el programa "American Idol", en el cual estuvo en dos oportunidades; en la temporada 6, donde apenas duró un capítulo, y luego en la décima, en la que resultó noveno lugar.

Si bien no ganó, esta experiencia le sirvió como trampolín para que un sello le ofreciera un contrato y con ello, lanzó sus propias canciones con mediano éxito.

Desde entonces, Pía ha estado realizando diferentes colaboraciones con grandes artistas como Jennifer Lopez, Demi Lovato y ahora, a Andrea Bocelli, con quien ha estado en varias giras, de acuerdo a lo que ella misma dijo a Billboard en el año 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pia Toscano (@piatoscano)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pia Toscano (@piatoscano)

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantó su inicio, puesto que comienza a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se está realizando desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

Todo sobre Festival de Viña