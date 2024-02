El tierno relato de Nicolás Solabarrieta sobre como se enamoró de La Guarén: "Sus locuras me complementan"

24 feb. 2024 - 14:15 hrs.

A principios de este año, el exfutbolista Nicolás Solabarrieta y la influencer, Valentina Torres, más conocida como "La Guarén", iniciaron un intenso romance tras conocerse en un reality show.

De hecho, la relación va viento en popa y la amiga de Fran Maira ya conoce a sus suegros: la presentadora de televisión Ivette Vergara y el periodista Fernando Solabarrieta.

¿Cómo se enamoró Nico Solabarrieta a 'La Guarén'?

El hijo del reconocido periodista deportivo reveló en el podcast de Eva Gómez cómo fue el momento cuando se dio cuenta de que se estaba enamorando de Valentina.

Instagram (@nicosolabarrieta7)

En ese sentido, Solabarrieta comenzó relatando que "cuando ella salió del reality, ahí yo me di cuenta de que realmente me estaba enamorando mucho, porque no había día que no pensara en ella".

Además, confesó que creía que este enamoramiento duraría solo mientras estuvieran juntos en el reality. "Podían pasar dos cosas: la extraño, un montón o de a poquito, con los días se me empieza a pasar y empiezo a vivir mi reality solo (...) Pero yo la extrañé tanto todos los días, así que dije no, esta chica me gusta en serio. Entonces quiero ver qué pasa afuera".

Es así, que aseguró que su relación es "mejor de lo que ya era adentro. O sea, somos más parecidos de lo que pensábamos. Sus locuras me complementan un montón".

Finalmente, manifestó su alegría de que Valentina siguiera su relación con él al salir del reality, ya que explicó que ella "salió antes que yo, se podría haber abierto a conocer a otras personas y decirme que quería seguir con su vida".

