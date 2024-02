"No hubo una traición": Gala Caldirola reveló detalles de su separación con Mauricio Isla en 'La Cabaña'

24 feb. 2024 - 00:45 hrs.

La influencer Gala Caldirola fue una de las invitadas al nuevo capítulo del docushow de Mega, "La Cabaña", emitido este viernes 23 de febrero.

En el espacio, la exchica reality se refirió a su mediática separación con el futbolista Mauricio Isla, junto a quien tuvo a su hija Luz.

"No hubo traición"

Sobre los motivos que ocasionaron el fin del matrimonio, Gala reveló que "no creo que ninguno de los dos fue culpable, porque ninguno de los dos hizo nada malo, no hubo una traición, no hubo una falta de respeto, no hubo una pelea, tuvo que ver mucho la pandemia, fue una época de mucha presión".

En esa línea, también manifestó que "a lo mejor nos faltó paciencia, pero no sé si a mí, a los dos. Creo que fuimos un poco impulsivos, tal vez".

Gala Caldirola en "La Cabaña"

La animadora de "La Cabaña", Karen Doggenweiler, le preguntó a la española sobre la posibilidad de retomar la relación con el futbolista. Ante la consulta, Gala sinceró: "No lo sé, debemos ser uno de los pocos matrimonios que no ha tenido nunca un remember, nunca lo hemos vuelto a intentar".

Asimismo, reconoció que "ha sido la relación más bonita que tenido en mi vida, si me hablas de un referente de amor, esa es la relación. Apapacho famiilar, estar con la niña juntos, eso lo echo mucho de menos".

Actualmente, Gala y Mauricio llevan una buena relación, aunque "a veces hay roces, diferencias, pero nunca hemos tenido una mala relación. No sé —si somos— amigos, pero sí hay mucho cariño".

Finalmente, Gala también reveló que la familia de Mauricio la hace sentir como en su hogar. "Para mí son mi familia, siempre hay un espacio para mí en su casa", concluyó.

Todo sobre La Cabaña