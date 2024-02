"Prefiero el aire": La piloto de aviones que sueña con ser Miss Chile y que no maneja autos

24 feb. 2024 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los últimos meses se han conocido los nombres de las aspirantes que quieren convertirse en Miss Chile para representar al país en el Miss Universo 2024.

Una de las candidatas que sueña con lograr el cetro es Francisca Lavandero, una modelo de 24 años y que es nacida y criada en Los Ángeles, región del Biobío. Actualmente, está terminado la carrera de piloto comercial.

Sus anhelos

Francisca es una de las 28 mujeres seleccionadas para participar en el certamen que buscará a un representante nacional en el afamado concurso internacional de belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisca Lavandero (@franciscalavandero)

En diálogo con Las Últimas Noticias, contó que “llegar a representar al país en ese evento sería increíble, porque es el máximo concurso entre los certámenes de belleza”.

Piloto comercial

Actualmente, está cursando la última etapa para convertirse en piloto comercial y que es algo que le gusta desde su adolescencia.

“Me atrajo la realidad de los aviones y volar. Pensé inicialmente en ser azafata, pero mi familia me planteó la posibilidad de ser piloto (...) He hecho todo para cumplir mi sueño”, detalló.

Prefiere los aviones a los autos

Pese a su corta edad, Francisca revela que prefiere los aviones a los autos y que es probable que se convierta en piloto antes de obtener licencia de conducir.

“La verdad es que nunca le he necesitado, prefiero el aire. Cuando me vine empecé a usar el Metro, la micro, entonces no tuve oportunidad de manejar, pero sí estoy clara que tengo que sacar la licencia”, cerró.

Todo sobre Miss Universo