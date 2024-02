Lo suele acompañar en sus partidos: Quién es Laura Urruticoechea, la esposa de Nicolás Jarry

20 feb. 2024 - 20:10 hrs.

Nicolás Jarry es uno de los tenistas chilenos que lleva varios años dando de qué hablar en el circuito ATP. La raqueta número uno de Chile suma importantes títulos, además de triunfos muy relevantes.

En cuanto a las victorias, por ejemplo, una de las más importantes fue este año frente a Carlos Alcaraz en el Argentina Open.

Pero nada sería posible sin el apoyo de su esposa, Laura Urruticoechea, quien suele acompañarlo en sus viajes y también en los partidos, desde la grada, a veces, incluso, con uno de sus hijos, Juanito Jarry.

¿Quién es Laura Urruticoechea?

La verdad es que Nico Jarry es un tenista bastante familiar, por así decirlo. En varias de sus giras lo podemos ver jugando con sus hijos e interactuando con su pareja en camarines o en los entrenamientos.

Eso ha hecho que gran parte de la fanaticada del tenis sudamericano se interese en seguirlo, teniendo en cuenta que muchas veces la vida del tenista es más solitaria.

Si bien no se maneja mucha información sobre Laura Urruticoechea, lo que sí se sabe es que ella y el tenista chileno contrajeron matrimonio, específicamente, en diciembre del 2020, y tras varios años de pololeo.

Además, ella estudió la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de Los Andes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura (@laura_urruti)

Los difíciles momentos de Jarry

Hace unos años, Nicolás Jarry debió alejarse de las canchas debido a un confuso caso de dopaje, lo que le valió bajar varias posiciones en el ranking ATP y quedar desplazado de la alta competencia.

En ese momento, Laura estuvo con él mientras preparaba su vuelta. La esposa del tenista le contó al medio AS Chile que fue un periodo frustrante para él.

"Lo más difícil fue la lucha mental que surgió como consecuencia de eso. Vi a Nico pasar por épocas muy malas, donde no disfrutaba, donde sentía mucha presión cuando entraba a la pista", manifestó.

A esto, agregó que "él no estaba viviendo el presente y no estaba muy feliz. Fue muy difícil verlo pasar por eso y era frustrante no poder ayudarlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura (@laura_urruti)

Una de las recordadas apariciones de Laura fue en el reciente Argentina Open, instancia en la cual subió una historia de Instagram lavando a mano las camisetas que utilizó el deportista en el torneo, con el fin de que pudiera volver a ocuparlas de cara a la final, que terminó perdiendo.

La pareja de Jarry se tomó con humor esta situación y dejó el siguiente mensaje: "El tenis es una vida de puros lujos...".

Nicolás Jarry y Laura Urruticoechea, en la actualidad, tienen dos hijos, Juanito y Santiago. El mayor de ellos se ha vuelto muy conocido por apoyar a su padre en los partidos o por interactuar con otros tenistas en las giras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura (@laura_urruti)

Todo sobre Nicolás Jarry