Francisca Lavandero: ¿Cuáles son los otros proyectos de la joven que busca convertirse en Miss Chile?

20 feb. 2024 - 12:10 hrs.

Francisca Lavandero es una joven de 24 años que ha estado en la palestra en este último tiempo por haber sido seleccionada entre las 28 participantes del concurso Miss Chile para Miss Universo del próximo 7 de junio.

Esto es, sin duda, todo un logro para ella. Sin embargo, su historia tiene un particular trasfondo, ya que no solo es modelo, sino también piloto de aviones.

La joven ha podido convalidar su trabajo como piloto con el mundo del modelaje. En este último, ha estado envuelta desde hace años, representando al país en diferentes eventos de belleza.

"Los concursos de belleza me gustan desde que era chica"

Francisca, que nació en Los Ángeles, región del Biobío, señaló que los concursos de belleza le gustan desde que era pequeña. No obstante, remarcó que su deseo de ser piloto creció durante su adolescencia.

"Pensé inicialmente en ser azafata, pero mi familia me planteó la necesidad de ser piloto. Y desde eso, nunca más me lo pude sacar de mi cabeza. Quise ser piloto y he hecho todo lo posible para cumplir mi sueño", manifestó en LUN.

Francisca Lavandero / Instagram Francisca Lavandero

Los proyectos de Francisca Lavandero

Francisca llegó a ser cadete de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y allí estuvo durante un año. Sin embargo, no le convenció esperar tanto para saber si podía llegar a ser piloto, teniendo en cuenta que hay que aguardar una cierta cantidad de tiempo para lograrlo.

Esto la llevó a comenzar a estudiar la carrera de piloto comercial, lo que ahora es uno de sus sueños: "Vengo con conocimiento previo, pero igual al momento en que uno se sube al avión es completamente diferente", sostuvo.

"Debo reconocer que al inicio del curso me mareaba. Hubo varias maniobras en que tenía que tomarme pausas, porque si no ahí después podría haber complicaciones", dijo.

Francisca Lavandero / Instagram Francisca Lavandero

Al ser consultada por la licencia de piloto comercial, Francisca detalló que la terminará sacando antes que la de autos, aunque recalcó que esta última nunca ha estado entre sus necesidades, teniendo en cuenta que en Santiago suele moverse en transporte público.

"Cuando necesito auto, uso los servicios de transporte que haya: Uber, DiDi... el que sea", agregó la modelo.

Todo sobre Famosos chilenos