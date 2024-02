Está internado en Punta Arenas: ¿En qué películas ha trabajado el actor y director Mike Gunther?

20 feb. 2024 - 16:10 hrs.

Mike Gunther es un actor y director de cine estadounidense que hizo noticia durante el verano de este año por estar internado en una clínica de Punta Arenas, luego de presentar serios problemas de salud.

Tras la noticia de su traslado al recinto hospitalario de la región de Magallanes, se conoció que el actor había visitado la Antártica. De hecho, fue atendido, en primera instancia, por un equipo médico en la base chilena de ese territorio.

Mike Gunther: ¿En qué películas ha trabajado?

Lo más probable es que hayas escuchado alguna vez su nombre. Si no es así, te contamos que Mike Gunther es un reconocido director, con presencia en importantes películas del último tiempo.

Entre las cintas que dirigió se encuentra, por ejemplo, "Beatdown", encabezada por el famoso actor Danny Trejo, en 2010, y "Setup", protagonizada por Bruce Willis y el rapero 50 Cent, en 2011.

Por otra parte, también fue director de las películas de "Rogue Warfare". La primera de ellas fue estrenada en 2019 y contó con la actuación de Will Yun Lee, quien aparece en la serie "The Good Doctor".

Cabe mencionar que tanto "Rogue Warfare", como "Rogue Warfare: The Hunt" y "Rogue Warfare 3: Death of Nation" no tuvieron una buena crítica por parte de los expertos.

Mike Gunther / IMDb

Como director de segunda unidad, Mike Gunther participó en una película de la saga de "Rápidos y Furiosos", en 2009, y en "Transformers: La era de la extinción", en 2014, entre muchas otras cintas.

¿Cuántos años tiene Mike Gunther?

Si bien no hay mucha información pública acerca de la vida personal de Mike Gunther, se conoce que el director de cine tiene 52 años, los que cumplió a inicios del 2024.

Por otra parte, según indica IMDb, el además productor mide 1.85 metros y ha sido premiado en dos ocasiones en el ámbito del cine.

En concreto, en 2010 y 2012 obtuvo galardones en la categoría "Mejor Coordinador de Acrobacias y Director de Segunda Unidad" en los Taurus Awards.

Lo anterior, por el mencionado rol que cumplió en las películas "Fast and the Furious 4" y "Fast Five", ambas de la misma saga.

Todo sobre Famosos