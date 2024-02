"Soy la mujer más feliz del mundo": Jhendelyn Núñez anuncia en redes sociales que está en una relación

16 feb. 2024 - 17:30 hrs.

El pasado 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, fue la jornada que Jhendelyn Núñez escogió para contar públicamente que se encuentra en una relación amorosa.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la modelo publicó un romántico video donde celebraba con quien ahora comparte un vínculo.

En la publicación, Núñez esta entregó detalles de cómo se fue forjando la relación y su bienestar en esta nueva etapa de su vida.

"Llegaste el día menos esperado"

Dentro de la declaración de amor, la modelo comenzó diciendo que "llegaste el día menos esperado... conversamos sin parar durante mucho rato, al despedirme dije 'es el hombre de mi vida'".

"Pasó el tiempo para un día cualquera unirnos y no separarnos más. Solo puedo decir, un día como hoy (14 de febrero), gracias. Gracías por ser así: humilde, respetuoso, cariñoso, trabajador. Por potenciarme, y lo más importante, gracias por amarme infinitamente y hacerme sentir especial todo los día del año", continuó.

Pero no se quedó ahí y agregó que "aún recuerdo cuando con tu mirada intensa me dijiste: '¿Vas con todo o bajo un cambio?'. Me arriesgué y soy hace mucho tiempo la mujer más feliz del mundo".

"Te amo hasta el infinito", cerró Jhendelyn en la sentida declaración de amor.

