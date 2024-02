Nicole 'Luli' Moreno cuenta cómo es su vida fitness: "Es mi terapia, amo el deporte"

16 feb. 2024 - 14:00 hrs.

A pesar de haber saltado a la fama en la decáda de los 2000 por sus constantes apariciones en programas de farándula y por su singular personaje, lo cierto es que la vida actual de Nicole Moreno, popularmente conocida como "Luli", dista mucho de lo que era en ese tiempo.

Hoy por hoy, Moreno, de 36 años, está alejada de los shows que protagonizaba anteriormente. De hecho, está enfocada 100% en la actividad física, trazando sus objetivos en esa línea.

Según lo que ella misma le especifica a LUN, "el 60% de mi cuerpo es músculo". Por si fuera poco, ha sido campeona cinco veces en competencias fitness.

El cambio de vida de Nicole Moreno

En todo caso, sostiene que ha sido un cambio de vida del que se siente satisfecha. "Estoy orgullosa de haberme convertido en un referente de la vida sana y el deporte",asegura.

A la hora de ahondar en más detalles acerca del proceso, dice que un aspecto fundamental fue su cambio en la conducta de alimentación. "Cuando entendí que nutrirse puede cambiar completamente el cuerpo y eso acompañado por el entrenamiento, me empecé a ver más tonificada", confiesa.

Nicole Moreeno

Más en detalle, postula que en su dieta son fundamentales las proteínas, aunque no deja de lado los carbohidratos.

A su vez, acota que acude al gimnasio todos los días "porque es mi terapia. Amo el deporte. Cualquier persona tiene que entrenar mínimo una hora y cuarenta minutos para hacer un buen trabajo de musculación y de cardio (...) cuando tengo tiempo estoy dos horas para darle tiempo a la elongación o hago planchas y oblicuos".

Alejada de la vida nocturna

A pesar de que admite que aún tiene gusto por salir en las noches, dice que ha abandonado esa práctica, porque "me he enfocado en mis prioridades y si salgo al otro día no me puede levantar temprano a entrenar o ir a alguna reunión".

Finalmente, también dice que este nuevo estilo de vida tiene sacando pecho a su hijo, Francisco Javier, de 21 años, quien incluso la acompaña en las jornadas en el gimnasio.

"Está superorgulloso, ha estado en todos mis campeoatos. Igual es difícil. Hay que ser fuerte, a veces más de mente que de cuerpo para ganar", cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Moreno (@nicolelulichile)

"Como él me vio tan chiquita entrenando, él también entrena, pero a su ritmo. No 24/7 como yo, sí mínimo tres veces por semana, aunque a veces se mete más a la piscina o al spa. Antes entrenábamos más juntos, pero ahora como sabe entrenar solo, toma sus audífonos, pone su música favorita y chao", explica "Luli".

"Ahora le está agarrando más onda al pádel. Cuando viajamos tenemos un acuerdo y complicidad: no vamos a ningún hotel que no tenga gimnasio. La verdad es que el deporte une a las personas", concluye.

Todo sobre Famosos chilenos