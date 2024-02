¿Le depositaba? Negro Piñera se refiere al "mito" de que su fallecido hermano Sebastián le pagaba sus gastos

13 feb. 2024 - 16:30 hrs.

Miguel "Negro" Piñera dio la primera entrevista a la televisión tras haber vivido, el pasado martes 6 de febrero, el sensible fallecimiento de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera.

En conversación con CHV, el "Negro" abordó varios detalles de su vida junto a Sebastián, la gran cercanía que existía entre ambos y aprovechó, además, de aclarar un mito que existe en torno a su figura.

¿Sebastián le pagaba las cuentas a Miguel?

Durante la entrevista, Miguel hizo latente la relación que tenía con su hermano, reconociendo que se convirtió en una figura muy importante tras la muerte de sus padres.

"Mi madre agonizó, tenía muchos dolores de artritis. Llamó a mi hermano cuando se dio cuenta de que en un momento se iba, llamó a mi hermano, sacó una biblia mi mamá, y le hizo poner la mano arriba de la biblia y le dijo: 'Sebastián, tu tienes que hacerte cargo de Miguelito'. Y la verdad que se hizo cargo de mí", reconoció.

Miguel y Sebastián Piñera

Luego, el "Negro" aseguró que su fallecido hermano siempre fue cariñoso con él, pero esto no significaba que se hiciera cargo de sus gastos, pese a su buena situación económica.

"(Sebastián) Me llamaba día por medio. 'Negro, ¿como estás? ¿qué necesitas?'. Ahora, hay ese mito que Sebastián me depositaba, (Stefan) Kramer hizo el chiste (...) eso es un mito porque yo toda mi vida he trabajado", sentenció Miguel.

"Tuve más de 30 boliches, restaurantes, pub, discoteques (...) compartí mucho con mi hermano, éramos muy cercanos", cerró sobre este tema.

Todo sobre Famosos chilenos