Radicada en México y lejos de la farándula: Así luce hoy Tanza Varela

13 feb. 2024 - 08:10 hrs.

La farándula en Chile tuvo sus años de gloria durante la década pasada, con grandes personajes como Romina Zalazar, Mey Santamaría, Kel Calderón, entre muchos otros.

Ninguna de ellas, eso sí, llegó a ganarse el nombre de la "niña terrible de la farándula", puesto que ese apodo le fue dado nada más ni nada menos que a Constanza Varela, mejor conocida como Tanza.

Con 1 metro y 61 centímetros de estatura, Varela se hizo conocida durante el año 2009 en la teleserie juvenil "Corazón Rebelde", donde interpretó a una joven llamada Victoria.

Consolidación de la fama de Tanza Varela

Pero su salto a la fama sin duda lo dio cuando apenas tenía 19 años, en el 2011, cuando participó del reality show "Año 0", donde se peleó con gran cantidad de los participantes e incluso inició una relación con el hermano de Jorge Valdivia, Claudio, a quienes apodaron como los "chanchulines".

Tanza Varela peleando con Roxana Muñoz en el reality show

Durante años, su vida fue comentario obligado de los programas faranduleros, que coparon su contenido con los escandalos protagonizados por la joven que nunca se caracterizó por tener un carácter pacífico.

Prueba de ello es cuando ganó un certamen en Colina, y cuando fue coronada el público la pifió tanto que, hastiada de la situación, agarró la corona y la "enterró" en la cabeza del segundo lugar, Allison Göhler.

Tanza Varela entregándole la corona de mala forma a Allison Göhler

El presente de Tanza Varela

Sin embargo, en 2014, justo cuando comenzó el declive de la farándula, Tanza comenzó a aburrirse de los escándalos y agarró sus maletas y se mudó hasta México, donde encontró el amor con el empresario Aaron Olechnowicz.

Una relación de la que nació su hijo, Diego, pero que al poco tiempo terminó. Actualmente, se encuentra en pareja con el talentoso cineasta Matías Bize y vive en la ciudad de Oaxaca junto a él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza (@consttantina)

Esta semana, Tanza dio una entrevista a Las Últimas Noticias (LUN), en donde reveló que decidió sacarse sus implantes de silicona tras haber vivido una pérdida junto a Bize, además de una serie de cambios a nivel mental.

"Cargué mucho peso que al cuerpo no le corresponde cargar: me sentía mal, perdí a mi hija, me dolían las axilas, me dolía al hacer pilates, al dormir (...) el doctor me ofreció cambiarlos por unos más chicos, pero yo busco liberarme de cualquier cosa que no me haya dado Dios. No quiero ningún tipo de plástico porque lo pasé mal", sentenció.

Así luce hoy Tanza Varela

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza (@consttantina)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza (@consttantina)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza (@consttantina)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza (@consttantina)

Todo sobre Famosos chilenos