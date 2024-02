El generoso gesto de Gissella Gallardo con familia damnificada por incendios: "Estoy tratando de ayudar"

09 feb. 2024 - 16:10 hrs.

El lunes 5 de febrero se anunció la cancelación de la gala del Festival de Viña, debido a los graves incendios que afectaron la región de Valparaíso.

Antes de que esta se suspendiera, Gissella Gallardo se bajó del evento, al igual que otras figuras televisivas como Pamela Díaz y José Antonio Neme.

La periodista reveló que con los recursos que tenía destinados para su asistencia a la gala, tendrá un lindo gesto para ayudar a los damnificados por los incendios.

Gissella Gallardo /Instagram

"No estaba en condiciones emocionales"

La exesposa de Mauricio Pinilla reveló a Página 7 por qué tomó la decisión de no asistir a la gala del Festival de Viña de este año, incluso antes de que se anunciara su cancelación.

"Me bajé porque no podría haber estado caminando tranquilamente por una alfombra roja con toda la tragedia que está pasando" explicó al medio.

Esta era la primera vez que Gissella iba al evento, sin embargo, señaló que su estado mental no le permitía participar de la velada."Primera vez que había aceptado ir a la gala, primera vez que iba a ir. Pero no, no estaba en condiciones emocionales", añadió.

"Encuentro maravilloso que se haya suspendido, no estamos para celebraciones", comentó sobre la decisión de cancelar el evento.

El bello gesto de Gissella

La periodista, además, reveló el destino que tendrá al dinero que tenía pensado ocupar en la gala de Viña. "Lo voy a donar, estoy apadrinando a una familia", reveló.

"No los conozco (a la familia), pero me llegó su caso, entonces estoy tratando de ayudar. Aparte de todo lo material, perdieron a tres familiares, animales. Terrible situación", manifestó Gallardo.

También indicó que cuando tenga tiempo libre irá a Viña del Mar para poder cooperar en lo que pueda.

"Esto permite darte cuenta de que la vida es muy frágil y que debemos agradecer cada minuto, todos los días, lo que uno tiene, ayudando a los que más lo necesitan", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos