"Necesito expresarme y aportar a la sociedad": Paty López regresa a Chile para cumplir un sueño laboral

09 feb. 2024 - 02:57 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz Patricia López regresó a Chile luego de radicarse en 2022 en Eslovenia, país de su marido. Allá se convirtió en mamá de Río, pequeño que hoy tiene un año y dos meses.

La destacada intérprete nacional reveló que su regreso a suelo nacional está relacionado con la realización de un viejo sueño profesional que tiene la artista.

¿Qué dijo Paty?

Mientras Paty trabaja, Río está todo el tiempo a su lado. Así lo contó a Las Últimas Noticias, donde reveló cómo lo hace para compatibilizar ambas actividades.

“Yo soy actriz, yo soy comunicadora, necesito expresarme. Entonces llegó el momento de equilibrar esos mundos: la maternidad y lo que hago", señaló.

Ser mamá y trabajar

La actriz contó que “ayer, por ejemplo, tuvimos un ensayo en casa y en vez de pasárselo a mi mamá lo dejamos con nosotros. Escuchó perfecto la hora de ensayo. No molestó en nada. Bailaba, con los ojitos abiertos miraba la guitarra, el pandero. Quedó loco con el pandero. Qué rico poder desde pequeño integrarlo a mis cosas y no separarlo".

“No estoy hecha para estar en casa sólo siendo mamá. No estoy hecha para eso, ya lo sé. Necesito expresarme y aportar a la sociedad (...) No me puedo quedar en casa callada sola en las labores domésticas. Ya lo hice y creo que cumplí muy bien”, cerró.

