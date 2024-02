"No vale la pena": Marcial Tagle responde a polémica acusación de Máximo Menem Bolocco

06 feb. 2024 - 12:10 hrs.

El actor nacional Marcial Tagle dio su versión de la polémica que habría tenido con el influencer Máximo Menem Bolocco durante las grabaciones de un programa de televisión de cocina.

El joven de 20 años acusó haber sido víctima de más de una broma por parte del actor, las que no habrían sido tan amistosas.

"No vale la pena"

La tarde del lunes fue el mismo actor quien entregó su versión respecto al cruce que habría tenido con Máximo.

En conversación con la periodista Paula Escobar del programa "Que te lo digo", Tagle negó que hubiese alguna rencilla entre ambos.

"No vale la pena, seguro es una broma de él porque tuvimos muy buena onda…", indicó el aludido.

Máximo Menem y Marcial Tagle (Instagram)

¿Cuál fue la acusación de Máximo Menem?

En la edición de LUN del lunes 5 de febrero, Máximo contó que el actor lo molestaba por ser hijo de la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco.

"Marcial ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron porque me tenía chato", sinceró el hijo del expresidente de Argentina, Carlos Menem.

En dicha entrevista, el estudiante de Arquitectura también explicó que Marcial "era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía. Yo le paré el carro: estás haciendo farándula y no te voy a responder. Ahí él solito se fue. No hay que pescar".

