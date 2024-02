"Es lo que siento correcto": Los famosos que se bajaron de la gala del Festival de Viña tras incendios forestales

05 feb. 2024 - 17:10 hrs.

Varios famosos anunciaron que no participarán en la gala del Festival de Viña del Mar 2024 debido a los incendios forestales que están afectando a la región de Valparaíso.

Viña del Mar es una de las comunas que se ha visto mayormente perjudicada por esta catástrofe y, por ahora, no se han informado medidas respecto a la realización o no de los eventos que conlleva la semana festivalera.

La denominada "Noche Cero: La Gala de los 150 años de la Ciudad Jardín" se llevará a cabo el viernes 23 de febrero y contará con más de 150 invitados.

Alfombra roja gala del Festival de Viña (Archivo)

Los famosos que se bajaron de la gala

La jornada de este lunes 5 de febrero, ya son tres los famosos que anunciaron que no serán parte de la alfombra roja más importante del país.

El conductor del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, señaló que "yo al menos, para galas, no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal".

Respecto a la catástrofe que se vive en la Ciudad Jardín, el periodista indicó que "pensar que en 10 días vamos a poder dar vuelta la página o parcialmente, me parece que es un error, es no saber cómo funciona el espíritu humano".

José Antonio Nene en la gala de 2023 (Aton)

En la misma línea, Laura de la Fuente envío fuerzas a quienes se han visto damnificados y anunció que se bajará del evento, pero donará todo el dinero que implicaba su asistencia a la gala.

"Yo tenía contabilizado ir a la gala del Festival de Viña, pero no creo que sea el momento adecuado para eso, y bueno, los costos que llevaba para mi ida a la gala, de traslado, vestuario, maquillaje, alojamiento y todo lo que conlleva esto, he decidido que los voy a donar, porque eso es lo que siento correcto", señaló Laura.



Por su parte, la influencer Gissella Gallardo realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la que agradeció la invitación, pero indicó que decidió enfocarse en ayudar a los damnificados.

"Dada la lamentable contingencia que estamos viviendo hoy como país con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no participar y enfocarme en ayudar y donar todo lo que pueda a los que nos necesitan en estos momentos", anunció.

Publicación Gissella Gallardo (Instagram)

Asimismo, Pamela Díaz y su hija Trini Neira también expresaron que no serán parte del evento.

"Querida people, en consideración a los incendios en Viña del Mar, Trini y yo descartamos nuestra participación en la gala del Festival. Los gastos que íbamos a invertir en vestido y equipo, irán en beneficencia a los afectados", escribieron en redes sociales.

Publicación Pamela Díaz (Instagram)

