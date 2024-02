"De verdad no me parece": José Antonio Neme señala que no irá a la gala del Festival de Viña del Mar

05 feb. 2024 - 12:10 hrs.

La mañana de este lunes, el periodista de Mega Gonzalo Ramírez entrevistó a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, debido a los incendios forestales que afectan a la región de Valparaíso.

Durante el matinal "Mucho Gusto", el conductor de Meganoticias Amanece le consultó a la jefe comunal por el Festival de Viña del Mar y la gala del evento.

Al respecto, Ripamonti aseveró que están a disposición de lo que instruya el Jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción (Jedena), contraalmirante Daniel Muñoz, sobre la realización del evento.

"De verdad no me parece"

Ante esto, el conductor del matinal, José Antonio Neme, tuvo una sincera reflexión en torno a lo que está ocurriendo en la Ciudad Jardín y su participación en la gala del Festival, que está programada para el viernes 23 de febrero.

"Estamos hablando, probablemente, de la tragedia más cruda que ha enfrentado la región. Yo no tengo recuerdos de 112 muertos en principio. El Festival es en dos semanas y media y esto puede subir", comenzó diciendo.

José Atonio Neme

Neme también agregó que "ayer los muertos subieron de 50 a 100" y sinceró que "yo al menos, para galas, no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal".

En ese momento, el comunicador le preguntó a la alcaldesa si ella como persona realizaría el evento, ante lo que Ripamonti respondió diciendo que "nosotros hemos perdido amigos, ese es nuestro corazón ahora, en eso estamos, es un momento muy emocional muy complejo para las personas viñamarinas, es lo que le puedo decir, esa es nuestra engería, estamos destrozados".

"Es no saber cómo funciona el corazón"

Neme también se sinceró diciendo que "pensar que en 10 días vamos a poder dar vuelta la página o parcialmente, me parece que es un error, es no saber cómo funciona el espíritu humano".

Finalmente, el periodista acotó que "desde el punto de vista humano, pensar que en dos o tres semanas vamos a pasar, digamos, del dolor profundo de 112 muertos en un principio a una suerte de nostalgia, es no saber cómo funciona el corazón".

Todo sobre Famosos chilenos