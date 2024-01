"Los rumores son...": 'La Guarén' aclara si sigue siendo amiga de Fran Maira tras fuertes declaraciones

31 en. 2024 - 19:40 hrs.

Hace algunas semanas, la actual postulante para ser la Miss Universo Chile, Fran Maira, reveló que estaba distanciada de su amiga Valentina Torres, mejor conocida como "La Guarén".

"No me van a ver nunca más con la Guarén, me cambió por su nuevo grupo de amigos, así que nada que hacer (...) espero verte pronto Guarén, soy Francisca, no sé si te acuerdas de mí, fui tu mejor amiga por 7 años", expresó Maira a través de una transmisión de Instagram, reporta el medio Radio Agricultura.

"La Guarén" aclara si sigue siendo amiga de Fran

Valentina Torres fue consultada sobre los dichos de Fran Maira en un programa de Radio Activa. "La gente pregunta si sigues siendo amiga de la Fran", le consultaron a "La Guarén".

Al respecto, Torres contestó sobre Maira que "ella es mi amiga, teníamos un pódcast juntas (...) estoy muy orgullosa de ella, la gente está inventando cosas, pero yo con Francisca Maira somos amigas".

La Guarén y Fran Maira

"Por si usted tiene esa duda, somos amigas", recalcó "La Guarén", echando por tierra el rumor de enemistad que la misma Fran Maira se encargó de difundir.

De hecho, el locutor insistió a Valentina con que este trascendido tenía mucha fuerza en Internet, y que internautas daban por hecho de que las dos estaban enojadas.

Por lo anterior, "Guarén" concluyó diciendo que "los rumores son rumores, ¿o no? No todo lo que ustedes ven en redes sociales es la vida real", desmintiendo así cualquier lejanía con su amiga.

Todo sobre Famosos chilenos