"Me hace falta": Paulina Urrutia habla sobre Augusto Góngora a ocho meses de su muerte

La actriz Paulina Urrutia se sinceró sobre cómo ha lidiado durante los últimos ocho meses con la muerte de su esposo, el recordado periodista Augusto Góngora.

Ambos accedieron a grabar un documental llamado "La Memoria Infinita", en el que muestran su historia de amor, marcada durante los últimos años por el alzhéimer que él padecía.

Una pieza audiovisual que fue todo un éxito no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, ya que se encuentra nominada en la categoría de Mejor Documental de los Premios Oscar.

En conversación con radio ADN, Paulina valoró esta importante nominación. "Es muy emocionante lo que el arte puede producir. Y bueno, para qué decir en las personas. Hay niños que tienen 10 años y que me dicen ‘me quiero sacar una foto porque vi la película’. Hay gente joven que te pregunta en un conversatorio que quieren saber ‘cómo lo hicieron... porque yo quiero amar así y quiero que me amen así’".

Ocho meses sin Augusto Góngora

Pero más allá de esta noticia, Paulina también contestó sobre cómo ha sido lidiar durante estos últimos ocho meses sin la presencia del amor de su vida.

Paulina Urrutia y Augusto Góngora

"Ha sido una mezcla superextraña. Lo echo mucho de menos y me ha hecho mucha falta… El Augusto era muy bueno para pasarlo bien, muy amigo de sus amigos, un hombre muy social, para fuera. Yo, en cambio, tengo todo al revés. Tengo miedo a la exposición y me refugio mucho más", indicó.

Pese a que Góngora se fue de forma física, lo cierto es que ella lo sigue sintiendo a diario, acompañándola y ayudándola a seguir adelante.

"Es como si estuviera aún al lado mío empujándome. Siempre siento que está diciendo ‘anda, párate, levántate’. Me hace falta, pero ha sido todo tan lindo… He recibido tanto cariño. Yo creo que toda mi vida he buscado eso en todo lo que he hecho, y ha sido el momento de mi vida en donde he recibido más cariño que nunca", concluyó.

