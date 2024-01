Conciertos 2024: Esta es la lista con los shows más esperados en Chile

29 en. 2024 - 12:40 hrs.

En 2020 y 2021, Chile (y gran parte del mundo) atravesó una de las crisis sanitarias más importantes de su historia. Estamos hablando del coronavirus, que obligó a las autoridades a poner una pausa en los eventos masivos, tales como conciertos, para prevenir contagios.

De ahí en adelante, y con la llegada de las vacunas y gran parte de la población inmunizada, estos encuentros comenzaron a retomarse poco a poco en territorio nacional, aunque manteniendo ciertos resguardos.

Ya en la segunda parte del 2022 y todo el 2023, los fanáticos de la música nuevamente tuvieron la opción de ver a sus artistas y bandas favoritas en vivo sin tantas restricciones, y hoy en día podemos apreciar que los conciertos son cada vez más libres, tal como era antes de la llegada del Covid-19.

¿Qué conciertos hubo en 2023?

Los fanáticos de la música presenciaron espectáculos protagonizados por artistas de renombre internacional en 2023.

En marzo, como ha sido habitual en los últimos años, Lollapalooza fue uno de los eventos más esperados. No obstante, con el paso de los meses, artistas como Luis Miguel, Bruno Mars, Post Malone, The Weeknd, The Cure y Ricardo Arjona también marcaron tendencia.

Luis Miguel en Chile / Aton

De acuerdo a lo anterior, el 2024 pareciera no quedarse atrás, ya que las productoras han ido confirmando los cantantes y grupos musicales que arribarán a Chile.

Conciertos en Chile: los shows más esperados del 2024

A continuación, en Meganoticias.cl te dejamos un listado con los conciertos más esperados del 2024:

Karol G en Chile / Aton

La lista se irá actualizando una vez que las productoras confirmen nuevos conciertos a medida que transcurra el 2024.

