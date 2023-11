"Nunca dejen de soñar": Cristián de la Fuente se impuso a Ricardo Darín y ganó premio Martín Fierro Latino

28 nov. 2023 - 12:40 hrs.

El actor Cristián de la Fuente recibió un importante reconocimiento en los premios Martín Fierro Latino 2023, que reconocen a lo mejor de la televisión y el cine latinoamericano.

Esta es la primera versión internacional de los ya conocidos galardones Martín Fierro, que durante décadas se han celebrado solo en Argentina.

Cristián de la Fuente le ganó a Ricardo Darín

El chileno se impuso en su categoría "Mejor Actor de ficción en TV, Plataforma o Cine Internacional" contra pesos pesados de la actuación. Por una parte, estaba Ricardo Darín por su rol en “Argentina 1985″, cinta nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar 2023, y también Michel Brown por "Pasión de Gavilanes 2".

La entrega se hizo en Miami, Estados Unidos, este 27 de noviembre, frente a un auditorio lleno de público, entre quienes se encontraban también Iván Zamorano y María Alberó.

De la Fuente no ocultó su sorpresa tras obtener el galardón y lo dejó de manifiesto durante su discurso en el escenario.

"Yo decía ‘nominado con Darín, eh, voy a venir a aplaudir y a sacarme una foto con él’, así que bien, de verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera", señaló.

El actor en su discurso hizo una especial mención a Angélica Castro, con quien se habría reconciliado tras haberle sido infiel. "Dedicarle esto a mi familia, que es la razón por la que hago todo lo que hago, a Angélica, a mi hija Laura que son mis ojos", indicó.

"Nunca dejen de soñar, porque pueden estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no pueden hacer las cosas, que no son lo suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón, porque siempre se puede", concluyó.

