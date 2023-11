"A punto de titularme": Esta es la carrera que estudia Pailita y que reveló al responder a odioso comentario en redes

27 nov. 2023 - 19:10 hrs.

El afamado cantante chileno Pailita, que acumula cerca de tres millones de seguidores en Instagram, subió una serie de fotografías a la mencionada red social, en una publicación en la que respondió un odioso comentario hecho por un usuario.

En su respuesta, junto con frenar en seco al autor del comentario, Carlos Rain, verdadero nombre del artista, reveló cuál es la carrera que se encuentra estudiando actualmente.

¿Qué carrera estudia Pailita?

La polémica comenzó luego de que el cantante apareciera en las fotografías subidas pretendiendo ser un profesor, como parte de la promoción del estreno de su próxima canción y videoclip que lleva por nombre “Lento”.

Tras lo anterior, un usuario le comentó a Pailita que su look era “para la foto nomás, me imagino que no tiene ni cuarto medio”.

A lo que el cantante respondió que se encuentra “a punto de titularme de electricidad industrial en la universidad, compañero”.

Captura de Instagram (@pailita.k7k)

Rápidamente, el comentario se llenó de likes y de otras respuestas de usuarios respaldando a Rain, con declaraciones como: “Ahí quedaste. Tiene mejor vida que tú, flaco. Tienes la media perso”; “Te dejaron piolita”; entre otros.

