Super Bowl 2024: Este es el artista confirmado para el show de medio tiempo

23 nov. 2023 - 16:36 hrs.

Los fanáticos de la National Football League (NFL) están con las miradas puestas en lo que será el Super Bowl 2024, uno de los eventos deportivos más esperados de Estados Unidos.

En la versión anterior, los Kansas City Chiefs se quedaron con el título, al imponerse a los Philadelphia Eagles, en un partido que sacó chispas.

Sin embargo, la atención también se centró durante varios minutos en el show de medio tiempo, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Super Bowl 2023 / AFP

En esa oportunidad, la encargada de hacer cantar y bailar a los fanáticos fue la conocida artista barbadense, Rihanna, quien deslumbró con sus más grandes éxitos.

Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 / AFP

Super Bowl 2024: El artista invitado al show de medio tiempo

Como es común, la organización del Super Bowl quiso seguir la misma línea que ha tenido históricamente, y para la siguiente versión confirmó al artista que se hará presente el domingo 11 de febrero del 2024 en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Nevada.

Estamos hablando del cantante de R&B y Pop estadounidense, Usher, quien a sus 45 años espera brindar un espectáculo de calidad, como ha sido recurrente en toda su carrera.

Los seguidores del artista, una vez que suba al escenario, podrán disfrutar de varias canciones, tales como "Think of You", "U Remind Me" y "Climax", entre otras.

Usher protagonizando un concierto / AFP

Cabe mencionar que el tiempo estimado del show de medio tiempo del Super Bowl es de 20 a 30 minutos. Del total de ese tiempo, entre unos 12 a 14 minutos se reservan para la presentación del artista.

Super Bowl: Los artistas más recordados del evento

Usher se unirá a una camada de artistas de renombre internacional que han pasado por el show de medio tiempo del Super Bowl.

Si hacemos memoria, una de las performances más recordadas ocurrió en la versión del 2022, cuando se presentaron al mismo tiempo Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Mary Jane Blige y Kendrick Lamar.

Snoop Dogg y Eminem en el Super Bowl 2022 / AFP

El año anterior a ese (2021) también se contó con la presencia de otro conocido artista: The Weeknd, que no pasó desapercibido, posando con un atuendo rojo y brindando un show de excelencia.

Si nos vamos más atrás, el evento deportivo también ha contado con la presencia de grupos como Coldplay y artistas como Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé y Madonna, entre otros.

