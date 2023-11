"Si no es ahora no es nunca": Sammis Reyes informa que regresará a jugar a la NFL

23 nov. 2023 - 05:31 hrs.

¿Qué pasó?

El destacado deportista nacional y quien logró ser el primer chileno en jugar profesionalmente en la NFL, Sammis Reyes, entregó una importante información a sus seguidores respecto a su futuro.

Luego de conocerse que se retiraba del fútbol americano tras sufrir una lesión cerebral, comunicó que volverá a practicar esta disciplina deportiva.

¿Qué dijo Sammis?

A través de su cuenta de Instagram, el deportista escribió: “Extraño mucho el juego, no hay nada como la NFL en el mundo. Después de 3 meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables, he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca”.

En agosto, Sammis Reyes fue incluido en la lista de reservas de los Jacksonville Jaguars, todo esto, tras haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza que obligó al equipo estadounidense a activar el respectivo protocolo de contusión.

Ahora, recuperado y con todo el foco nuevamente en lo deportivo, el nacido en Talcahuano buscará otra oportunidad en las grandes ligas del fútbol americano.

