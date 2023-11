"Los 5 días más intensos de mi carrera": La positiva reflexión de Córdova tras la derrota de la Selección ante Ecuador

22 nov. 2023 - 15:34 hrs.

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo después del amargo empate ante Paraguay en Santiago, Nicolás Córdova asumió como técnico interino de la Selección chilena para el duelo ante Ecuador en Quito.

En su debut, la Roja se llevó una dolorosa derrota por 1-0 del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Y tras la caída ante la Tri, el DT usó sus redes sociales para comentar su estadía al mando del primer equipo del combinado nacional adulto en un duelo clasificatorio.

ATON

En ese sentido, manifestó su satisfacción por lo hecho, pese a no sacar un buen resultado.

¿Qué dijo Nicolás Córdova?

"Increíble experiencia de vida poder dirigir la Selección de tu país, seguramente los cinco días más intensos de mi carrera de entrenador", reflexionó el ex volante en Instagram.

"Seguimos más motivados aún en el proyecto de las selecciones juveniles", añadió Córdova junto a una serie de fotos de los últimos días.

"Estoy a disposición"

Cabe recordar que Córdova ya había señalado que no le cerraba la puerta a quedarse al mando de la Selección adulta, señalando que su estadía “no depende de mí”.

En ese sentido, señaló que "mi objetivo fue venir a hacer un proyecto de las Selecciones Juveniles, eso ya empezó, estamos muy contentos con la puesta en marcha, hay que darle continuidad a eso. Lo que decida la Federación ya no es asunto mío y tampoco voy a pronunciarme respecto a si me gustaría o no (quedarse de DT de la Selección Adulta) porque en ningún momento de mi corta carrera jamás me he candidateado para ningún puesto y esta no va a ser la excepción. Esto fue algo circunstancial, fue una situación que generalmente no se da".

"Yo estoy a disposición, vine feliz a hacer el proyecto de las selecciones juveniles, que es lo que me tenía muy entusiasmado. Esto ha sido un paréntesis, pero todo lo que venga después no depende de mí, depende de las personas que toman las decisiones y lo único que espero es que se tome la mejor decisión", sostuvo.

