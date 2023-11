"Eres una cobarde": Así fue el momento en que Valentina atropelló a Alicia en 'Generación 98''

22 nov. 2023 - 23:30 hrs.

Una escena de alto impacto se vivió en el capítulo 97 de "Generación 98'".

Valentina (María Gracia Omegna) llegó hasta el Cajón del Maipo a la casa de Alicia (Lorena Capetillo), la amante de su marido Juan José (Nicolás Poblete), donde tuvieron un duro enfrentamiento.

La discusión entre Valentina y Alicia

"Ni tú ni yo somos estúpidas, las dos sabemos exactamente lo que está pasando acá", confesó la madre de Sofía (Amanda Silva), mientras Valentina estaba con lágrimas en los ojos.

Alicia se ofreció a contarle cómo ocurrieron las cosas, pero Valentina se negó.

Valentina en "Generación 98"

"No quiero que me cuentes, quiero que aceptes que tú me has estado provocando todo esto porque estás enferma, eres la clásica mujer sobresexualizada que ocupa el sexo para conseguir lo que quiere, para envenenar y manipular y amarrar a un hombre", agregó la exalumna del Saint Williams.

Cuando la discusión comenzó a subir de tono, Alicia empujó a Valentina hacia el sillón y llegó Sofía, momento que fue utilizado por la esposa de Juanjo para arrancar de la casa.

Valentina y Alicia en "Generación 98"

Valentina atropella a Alicia

Cuando Valentina subió al auto, Alicia la persiguió para seguir hablando.

"Tenemos que conversar esto, pero no puedes hacerlo, ¿cierto? No puedes hacerlo porque eres una cobarde, es imposible para ti tener una conversación, enfrentar esta situación y darte cuenta que Juanjo jamás en la vida va a poder sentir por ti lo que siente por mí, eres una cobarde de mierda, Valentina", gritó Alicia.

En ese momento, Valentina dio marcha atrás en el auto y atropelló a Alicia delante de Sofía, para luego arrancar velozmente hacia su hogar.

Valentina en "Generación 98"

