"Le pegaste a mi mamá": La tensa discusión de Paula y Tomás en 'Generación 98''

20 nov. 2023 - 23:30 hrs.

En el capítulo 96 de "Generación 98'", que está disponible en MegaGO, Tomás (Felipe Rojas) y Paula (Josefina Montané) tuvieron reunión con una abogada para ver los temas de su divorcio.

La cita fue bastante tensa, ya que comenzaron a discutir quién se quedaba con la clínica dental de Tomás, la casa en Maitencillo y la vivienda en Santiago.

La pelea entre Paula y Tomás

Incluso la abogada dejó la reunión luego de que el "Moco" fuera maleducado con ella. "A ti nadie te preguntó", le dijo, luego de que ella opinara que era una buena idea que la casa de ambos quedara para Gabriel (Beltrán Izquierdo), el hijo que tienen en común.

Cuando la abogada dejó la residencia, la expareja comenzó a discutir en duros términos.

"Paula, eres una manipuladora, una cara de raja, ahora yo soy como un hue… mantenido", reclamó el exalumno del Saint Williams.

"No tiene que ver con plata, Tomás, ¿o crees que me va siempre bien en la galería? Obvio que no sabes, no tienes idea, porque siempre están tus problemas primero", reclamó la novia de Cota (Luz Valdivieso).

Tomás y Paula en "Generación 98'"

En ese momento, el "Moco" tomó fuertemente a Paula del brazo y la tironeó hasta la puerta de la casa pidiéndole que se fuera.

"Tomás, suéltame, esta es mi casa y me voy a quedar", respondió.

Los gritos de Tomás y Paula provocaron que Gabriel bajara rápidamente y cayera por la escalera. "Le pegaste a mi mamá", señaló el niño, mientras sus padres lo asistían tras el accidente.

Tomás, Paula y Gabriel en "Generación 98'"

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

