"Estoy muy contento": Daniel Valenzuela revela por qué lleva casi tres años soltero

El locutor radial Daniel Valenzuela desde hace varios años se encuentra completamente soltero. "Desde principios de 2021 estoy sin pareja, en mi adultez es el período más extenso que he vivido de soltería", aseveró en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Tras el bullado fin de su matrimonio con Paloma Aliaga, quien actualmente se encuentra casada con el hermano de Daniel, Cristóbal, el comunicador tuvo varias parejas como Yamila Reyna, Marité Matus y Camila Andrade.

¿Por qué Daniel Valenzuela sigue soltero?

En la entrevista con el citado medio, Daniel explicó los motivos por los que ha decidido seguir soltero durante los últimos 3 años.

"Creo que estar soltero me trae mucha paz. Me permite hacer foco en muchas cosas que para mí son relevantes. Por ejemplo, mis hijas. Todo el tiempo libre que tengo es para ellas. Soy consciente de que con 15 y 12 años no queda tanto como para mantener su atención", expresó.

Siguiendo con el tiempo, aseveró que actualmente no tiene de este recurso disponible para entregarlo a alguna pareja. "Si me meto en una relación voy a quedar de nuevo con el impulso, porque en la práctica no tengo el tiempo suficiente, no tengo la dedicación suficiente ni las ganas tampoco (...) estoy muy contento de estar soltero. No solo, pero soltero", señaló.

Y es que Daniel ve actualmente las relaciones como un trabajo. "Una relación tiene responsabilidad afectiva. Si involucras a una persona en tu vida, necesitas tiempo, compartir espacios, decisiones, panoramas, un montón de cosas... entonces digo '¿para qué? Si estoy tan tranquilo así'. Tengo esta paz, ¿para qué cambiarla?", reflexionó.

De todas formas, esto no significa para nada que haya cerrado las puertas al amor ni a una relación. "Para arriesgarme a eso, tendría que aparecer alguien que me vuele la cabeza, pero eso no ha pasado. Estoy más racional, más viejo también, quizás más mañoso. Mi foco ahora está en vivir más tiempo con mis hijas y seguir trabajando fuerte en lo profesional", concluyó.

