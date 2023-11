"No nos poníamos de acuerdo": Gala Caldirola confesó las razones de su separación con Mauricio Isla

16 nov. 2023 - 18:10 hrs.

Una de las parejas más icónicas que tuvo el mundo del espectáculo chileno fue la que formaron la modelo Gala Caldirola y el futbolista Mauricio Isla, quienes contrajeron matrimonio y tuvieron una hija.

Antes de realizar su última visita a nuestro país, donde estuvo durante una semana para participar en grabaciones de distintos proyectos, la española abrió su corazón y respondió preguntas relacionadas con su vida amorosa, abordando las razones que motivaron la separación con el deportista.

Ir a la siguiente nota

"La relación más importante es la que tuve con el padre de mi hija"

Primero, en un video para el canal de televisión español MTMAD, la exchica reality comentó que ha tenido cuatro relaciones importantes, siendo la más significativa "la que tuve con el padre de mi hija, el hombre con el que me casé", haciendo referencia al "Huaso" Isla.

Para ella, el autor de la icónica frase "me saliste bastante tímida, eh" fue "siempre muy respetuoso, muy caballero, muy paciente. Me conquistó, me regalaba flores, estaba siempre atento, a pesar de que vivíamos en continentes distintos".

Matrimonio de Mauricio Isla y Gala Caldirola en 2020.

Sobre la primera impresión que tuvo al verlo, Caldirola declaró que "fue muy diferente a la que tuve un año después de conocerlo. Él es una persona que se muestra muy tímida al principio, ya después se suelta y es todo lo contrario".

"Cuando nos conocimos, no estaba en mis planes encontrar pareja (...) pero él me conquistó de una manera muy especial y no tuve más remedio que enamorarme", confesó.

Las razones de su separación con Mauricio Isla

En su testimonio a MTMAD, la influencer dijo que "para muchas personas la pandemia hizo estragos. Creo que fueron años muy difíciles, en el que todos nos sentimos muy condicionados. Siempre digo que tener hijos es un tema grande para una relación, porque cambia mucho la dinámica".

"Fueron un cúmulo de cosas: fuimos padres muy rápido, la pandemia y, seguramente, en algunos puntos no nos poníamos de acuerdo. Yo soy una mujer muy independiente, quería desarrollarme laboralmente y eso era un poco complicado con su dinámica de vida (de Isla), porque por su trabajo siempre tenía que estar viajando", agregó Gala.

Instagram

"Yo no creo mucho en las relaciones a distancia, me parece que si no estás en el mismo lugar es difícil. Por todos esos factores, tomamos la decisión de cada uno seguir con su camino. No lo cuento con alegría ni orgullo, me habría gustado que fuera distinto, pero hay que aceptar cómo vienen las cosas y tomárselas de la mejor forma"

"No hubo infidelidad"

Según su relato, la separación con el exlateral de la Selección Chilena "no fue traumática, porque no hubo infidelidad ni una situación imperdible. No pasó nada tan negativo, simplemente no hubo un punto de encuentro y tomamos la decisión de separarnos".

Por último, la europea remarcó que "el amor de mi vida es el padre de mi hija, el hombre con el que me casé".

Todo sobre Gala Caldirola