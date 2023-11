"Es súper fácil especular": Viñuela revela los motivos de la ausencia de Julián Elfenbein en Teletón

16 nov. 2023 - 15:20 hrs.

El animador José Miguel Viñuela reveló los que serían los verdaderos motivos que llevaron a Julián Elfenbein a abandonar la transmisión televisiva de la Teletón.

La emisión de las 27 horas de amor, desarrollada el pasado fin de semana, no estuvo exenta de polémicas, y se habló de que Elfenbein dejó el espacio debido a que se le estaba dando más protagonismo a Pancho Saavedra.

"Es súper fácil especular"

En el programa "Tal Cual", conducido por Viñuela, el fotógrafo Jordi Castell se refirió al supuesto conflicto de Elfenbein.

Tras destacar la labor de la campaña solidaria, se refirió a los "egos" que surgen en la transmisión televisiva de la Teletón.

"Se junta todo el mundo de la televisión y toda la envidia de los ejecutivos porque la Millaray tiene más protagonismo, que Julián se enoja porque lo cambian por Pancho Saavedra… todas esas cosas es parte de una gran fiesta que a mí me parece que es lo más lindo de la Teletón, que es juntar, da lo mismo los egos, las miserias, las vanidades", declaró Castell.

Viñuela salió en defensa de Elfenbein y negó que se haya enojado por la presencia de Saavedra. "Hay algo en que no estoy de acuerdo contigo. Perdona que te lo diga, pero no sé de dónde sacaste que Julián se había enojado porque habían puesto a Pancho Saavedra", le dijo a Castell.

El fotógrafo contestó señalando que "el director del segmento de la Quinta Vergara prefirió poner a Pancho Saavedra y no a Julián que le correspondía", consignó La Cuarta.

Frente a eso, el exconductor de Mekano explicó que en realidad Julián no se sentía bien.

"Julián, y lo tengo acá en un WhatsApp, dice que no se sentía bien. No estoy hablando que sea físicamente, a lo mejor anímicamente no estaba bien y decidió dar un paso al costado. Eso es lo que él pone en esto. Claro, como no estaba Julián, obviamente había espacios que había que reemplazar. En algún minuto me tocó a mí hacer un segmento (...) son cosas que pasan", aseguró.

Finalmente, Viñuela fue enfático en señalar que "se habla mucho por fuera, ‘se dice que' (...) pero nadie habla, no hay ni una fuente, entonces es súper fácil ponerse a especular".

