"Lo lastimaron muchísimo": La defensa de la sobrina de Máximo Menem por la distancia con su familia en Argentina

Tras el fallecimiento del expresidente de Argentina, Carlos Menem, ocurrido en febrero de 2021, la Justicia del país trasandino dirimió quiénes serán los herederos del patrimonio del otrora mandatario.

Las dudas que se sembraban alrededor de la situación se centraban en si Máximo, el hijo que Menem tuvo con Cecilia Bolocco, estaría dentro de los beneficiarios, considerando la lejanía que este mantenía con sus familiares al otro lado de la cordillera.

En concreto, Máximo recibirá una parte de lo que le corresponde, al igual que Zulemita y Carlos Nair, también hijos de Menem; además de Antonella, que es nieta del expresidente e hija de Carlos Menem junior, fallecido en 1995.

Fue esta última quien abordó los lazos que Menem Bolocco sostenía con su familia paterna, empatizando con la decisión que el joven de 19 años ha tomado al mantener la distancia.

La relación de Carlos y Máximo Menem

Cabe destacar que el mismo hijo de quien fuera Miss Universo en 1987, había declarado que la relación con su padre era más bien distante. "Era muy difícil contactarse con él (su papá). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil”, señaló en una oportunidad.

En esa instancia, ejemplificó con un pasaje en particular cuando cruzó con la cordillera y le tocó estar "con puras personas que no conocía. Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho".

"Uno de mis grandes sueños es darle un abrazo"

Al respecto de toda la situación, el programa "Zona de Estrellas" se contactó con Antonella Menem, la sobrina de Máximo, quien afirmó que este ha optado por mantener la distancia con la familia.

No quiere saber nada con ningún familiar de acá de Argentina, si bien yo no tengo la culpa, sé que tuvo varias discusiones con Carlitos, pero conmigo no”, afirmó.

Antonella Menem / Créditos: Instagram

A pesar de lo anterior, Antonella asegura guardar respeto y cariño por su tío, además de entender sus razones para no fortalecer las relaciones.

"Yo lo entiendo muchísimo, no lo puedo obligar a él a que tenga un vínculo conmigo, me encantaría, uno de mis grandes sueños y lo digo siempre es poder verlo a Máximo, conocerlo en persona, darle un abrazo y que pueda tener un vínculo conmigo, porque es hermoso, es lo más lindo que pueda existir”, afirmó.

De la misma manera, sostuvo que le interesa poder acercarse a Cecilia Bolocco y "agradecerle como lo crio a Máximo, tan humilde, tan sencillo, tan bueno, con un corazón gigante”.

En todo caso, la mujer aseguró que ha hecho intentos por retomar el contacto de Máximo, recibiendo la negativa del mismo.

"Le escribí un mensaje a Máximo"

“Le escribí un mensaje a Máximo en varias oportunidades, hasta que un día le pregunté por qué él no hablaba conmigo y no me contestaba los mensajes, y me dijo que él no tenía nada contra mí, que me quiere muchísimo, pero la verdad no quiere tener contacto con familiares de acá de Argentina”, dijo.

"Lo lastimaron muchísimo, pero que no tiene nada contra mí, pero yo lo entiendo”, cerró.

