Máximo Bolocco y las confesiones de su relación con su padre Carlos Menem: "Había que dejar algunas cosas claras"

Máximo Bolocco, el único hijo de Cecilia Bolocco, ahondó en los motivos que lo llevaron a dar una entrevista en la revista Velvet, en donde explicitó la poca relación que existió entre él y su padre, el fallecido expresidente de Argentina, Carlos Menem.

En conversación con LUN, el joven reconoció que la publicación venía solicitándole una entrevista hace ya más de 6 meses, pero que no había accedido antes por recomendación de su madre.

"Había que dejar algunas cosas claras"

"Mi mamá me dijo que esperara un poco, como que no quería mucho. A mí me parecía entretenido como actualizar en qué estoy. Y ahora que cumplí 18 la quise dar", señaló de entrada al medio previamente mencionado.

El único descendiente de Bolocco aseguró que durante la entrevista con Velvet se sintió "muy cómodo", y que le entretiene "conversar en la medida que uno aporte".

En esta línea, aseguró que ningún tema de la entrevista fue objetado por él, y por ello habló de delicadas situaciones de su vida, como la relación que tenía con su padre: "Creo que había que dejar algunas cosas claras; había muchos temas que eran poco claros", declaró.

¿Qué dijo Máximo sobre su padre?

Las cosas que Máximo quiso dejar claras en la entrevista tenían que ver con la comunicación y la cercanía que tenía con su progenitor. "Era muy difícil contactarse con él (su papá). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil”, recordó.

El joven ejemplificó lo anterior recordando un antiguo viaje que hizo a Argentina, cuando estuvo "con puras personas que no conocía. Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho".

El último encuentro

La única vez que pudo estar solo con él fueron algunas horas antes de su muerte en abril de 2021. De ese encuentro rememoró que "le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”.

Sobre si le hizo falta el rol paterno en su niñez y adolescencia, confesó que "sí", pero que tuvo “referentes de papá”, los cuales encontró en la actual pareja de Cecilia, Pepo Daire, y Gonzalo Cisternas, el papá de los dos hijos mayores de Diana.

"No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, cerró.

Todo sobre Famosos

Todo sobre Cecilia Bolocco