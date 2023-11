"¿Es la hija o no?": Romina Antileo responde a comentarios sobre su relación con Álvaro López

14 nov. 2023 - 15:10 hrs.

Hace pocos días, Álvaro López publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece abrazando a su novia Romina Antileo, acumulando miles de likes en su cuenta de Instagram.

La imagen también suma cientos de comentarios y uno de ellos corresponde al de una usuaria que, al parecer, confundió a la pareja del vocalista de "Los Bunkers" con Julieta, la hija que él tiene en común con la animadora de televisión Millaray Viera.

Tal comentario generó la respuesta inmediata de Romina, la que respondió con sutileza y elegancia, siendo alabada por el resto de los cibernautas.

La elegante respuesta de Romina Antileo

En la fotografía, ambos están sentados sobre un asiento y él abrazado a su cintura. En la publicación, López escribió "Nosotros", acompañado de dos emojis de corazones.

Álvaro López y su novia, Romina Antileo (Instagram)

Uno de los primeros comentarios fue el de la usuaria en cuestión, la que escribió en la publicación del cantante: "Esa es la hija (Julieta), ¿o no? Está grande y linda".

Esa interacción recibió varias respuestas de diferentes personas: algunas la cuestionaban, mientras que otras creyeron algo similar a lo que ella había comentado.

Todo fue aclarado con la sutil intervención de Romina: "Estos comentarios pensando que tengo 15 años me halagan. No sabía que me veía tan joven, no sabía que me veía tan estupenda, pero para que sea claro, tengo muchos (años) más y soy la pareja (de Álvaro). Espero poder resolver sus dudas. Ah, y gracias por lo de joven, espero seguir así".

La respuesta de Romina Antileo (Instagram @alvaro_lopezp)

Tras la respuesta de la pareja de Álvaro, la usuaria le contestó para zanjar el malentendido: "No, linda, 15 tampoco, pero sí sé que Álvaro tiene una hija joven y muy bonita. Pensé que salía con ella en la foto, eso es todo. No era ofensa en todo caso, mientras Álvaro sea feliz".

Con la publicación del artista nacional en su Instagram, seguramente muchas personas pensaron que él estaba presentando a su nueva novia —como lo informaron algunos medios.

Sin embargo, ambos están emparejados desde, por lo menos, febrero de 2021, cuando el integrante de "Los Bunkers" subió una fotografía junto a ella, pero sin mostrar en demasía su cara.

La primera imagen junto a Romina que Álvaro subió a su cuenta de Instagram

Posteriormente, el exitoso cantante ha publicado tiernas imágenes junto a su polola, la que se autodefine como "mujer mapuche".

Una de las últimas fotos publicadas de Álvaro y Romina (Instagram)

