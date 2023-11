Revisa el bello musical que protagonizó Millaray Viera junto a joven pianista que se atendió en Teletón

11 nov. 2023 - 16:00 hrs.

El Teatro Teletón fue escenario de un bello musical protagonizado por Jorge Gálvez, joven pianista que fue paciente de la institución, junto a la animadora Millaray Viera y el cantante uruguayo Gonzalo Yáñez.

En una sencilla puesta en escena, Gálvez al piano, y Viera y Yañez sentados en un sofá, acompañados de un violinista, interpretaron una versión en español del tema "Something stupid like I love you".

Con su angelical voz, la animadora cautivó los asistentes al recinto y también televidentes, en un performance que incluyó una especial fiato con el artista rioplatense.

¿Cómo llegó Jorge Gálvez en la Teletón?

La vida de Jorge, periodista de profesión y pianista de corazón, se vio afectada por una hemorragia subaracnoidea, la que truncó durante mucho tiempo sus sueños.

Con el apoyo de su familia, se atendió en la Teletón, en donde recibió la ayuda que necesitaba para recuperar el autoestima y su antiguo estilo de vida.

A pesar de que el camino es difícil, hoy Jorge ve con alegría cómo ha logrado retomar su camino y poco a poco ir cumpliendo su sueño de perfeccionarse como pianista.

¿Cómo se puede donar en la Teletón 2023?

Este año hay múltiples formas de donar a la teletón. Una de ellas es mediante el Código QR del Banco de Chile.

Quienes deseen aportar a la campaña por otros medios, pueden hacerlo de manera presencial en las respectivas sucursales del banco a lo largo de todo Chile, siempre en la emblemática cuenta 24.500-03.

Al mismo tiempo, los clientes del banco que no cuenten con una sucursal cercana, podrán donar de igual forma a través del sitio web de la entidad bancaria.

Si no eres cliente del Banco de Chile, puedes aportar a través del botón digital de Webpay. En tanto, si vas a transferir de forma común y corriente, debes considerar los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

N° de cuenta: 24.500-03

Mail: miaporte@teleton.cl

Si estás en el extranjero existe la opción de pago con tarjeta de crédito internacional en dólares (Visa y Mastercard) por medio de Webpay.

