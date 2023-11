"Me toca mucho el corazón": Máximo Menem recuerda su rehabilitación en una visita al Instituto Teletón

10 nov. 2023 - 09:15 hrs.

Máximo Menem Bolocco visitó el Instituto Teletón de Santiago justo antes de que comience el evento de recaudación de fondos este 10 y 11 de noviembre.

En la instancia, el joven estudiante de Arquitectura de 19 años recordó cuando asistió a rehabilitación en el Hospital Saint Jude de Memphis, Estados Unidos, en 2018, después de haber sido intervenido de un tumor cerebral.

"Quedé boquiabierto"

Sobre su visita al Instituto, dijo a LUN que "quedé boquiabierto con todo lo que tienen acá, fascinado. Apenas entré me recordó al Saint Jude, hasta el piso, y por la tecnología que se aprecia".

Además, manifestó que está "muy orgulloso de que esto exista en Chile y lo que han construido, no pensaba que era un centro tan potente".

Luego, mientras observaba impresionado la sala de arte de la Teletón, indicó que "me encanta esto, pintar y dibujar es como lo que pasa en la vida, esforzarse en algo y después mirarlo como un proyecto propio que tuvo altos y bajos".

Máximo Menem

La rehabilitación de Máximo Menem

En su visita, el joven recordó que "mi recuperación incluyó hacer terapia ocupacional porque perdí fuerza en las manos, aunque podía agarrar cosas. Nunca me costó caminar, pero no podía apoyarme en los talones... fue una recuperación de a poco, de como un mes, y después me regresó todo. Esto ocurrió en mi último ciclo de quimioterapia".

"Yo tuve terapia porque perdí un poco de movilidad de los tobillos, el levantar la planta del pie. Así que mi terapia ocupacional fue para reforzar fuerza en los pies y las manos. Ahora conocí a un paciente que lo operaron y se puede parar, y está súper bien", contó.

"Siento que aquí te inculcan ir hacia adelante y eso es poderoso. Venir te cambia la perspectiva. Hay muchas personas con fe y esperanza de salir adelante, y eso me toca mucho el corazón. Me emociona cada sala que he conocido. Me voy muy feliz", aseveró Máximo.

Por último, comentó que su mamá, Cecilia Bolocco, le mandó "muchos besos" a Joseph Rivas, el "Chico Eléctrico" de TikTok y junto a quien realizó la visita.

