Sebastián Demangel, Daniela García, Isi Jiménez y más: El presente de recordados pacientes de la Teletón

Durante los 45 años de la Teletón han pasado miles de pacientes. Algunos de ellos han además participado de la campaña televisiva, que busca recaudar fondos para el funcionamiento de la institución.

Algunos de ellos fueron embajadores del programa mientras que otros llegaron a la Teletón por circunstancias de la vida, conmoviendo enormemente a los televidentes.

Revisa a continuación el presente de algunos de los pacientes más representativos de la Teletón.

Primera niña embajadora: Jane Hermosilla

Jane Hermosilla fue la primera embajadora de la Teletón, cuando apenas tenía 4 años de vida. La mujer nació con artrogriposis múltiple congénita, lo que le provocó múltiples contracturas articulares al momento de nacer, con las que vive hasta el día de hoy.

En una conversación que tuvo con Publimetro en el 2014, Jane agradeció enormemente a la Teletón, asegurando que la organización "me rehabilitó. A mí y a mi mamá".

Mario Kretuzberger con Jane Hermosilla

Actualmente, es madre de dos niños y comparte detalles de su vida en su Facebook. Conoce más de ella apretando acá.

Primer niño embajador: Jorge Artus

Jorge, quien nació sin brazos, tenía 11 años cuando participó de la primera Teletón de 1978. Mientras un grupo de coristas entonaba el "Himno de la Alegría", el niño protagonizó uno de los momentos más recordados del programa.

En ese entonces, el pequeño se dirigió hacia Mario Kreuztberger y lo abrazó. "¿Por qué viniste donde mi?", le preguntó el comunicador durante la conversación.

Jorge Artus en 1978

Al respecto, Artus confesó que "fui saludar a Ximena Casarejos (Directora Ejecutiva de la fundación Teletón), ella me dijo que tenía que saludarlo a él (a Don Francisco). Alguien me agarró en brazos, me pone en el escenario y tú te das vuelta, me abrazas y nos ponemos a llorar".

Actualmente, Jorge Artus se dedica a la pintura, y ha dado varias entrevistas en diversos medios de comunicación.

Jorge Artus

Sebastián Demangel, joven que emocionó a Don Francisco en 2004

Una de las historias que marcó a los chilenos en ediciones anteriores, específicamente en 2004, fue la de Sebastián Demangel, que a sus 17 años sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en coma por un mes y medio y le provocó además una ataxia cerebelosa, impidiéndole su movilidad y la capacidad de autonomía.

En su participación en el año 2004, Demangel explicó que con los años pudo volver a caminar, andar en transporte público, e incluso acordonarse los zapatos, todo solo, lo que pensó que era casi imposible en un inicio.

Sebastián Demangel

Al revelar lo anterior en el show, todo el teatro se emocionó junto a él, e incluso Mario Kreutzberger no pudo seguir hablando y fue abrazado por los telefonistas, que intentaban calmar su sentir.

A mediados de este 2023 se conoció que fue víctima de un lamentable asalto en su casa de Maitencillo, en el cual incluso los delincuentes le apuñalaron una de sus piernas. Entérate de más detalles de su vida presionando acá.

Daniela García: de paciente a doctora

Uno de los grandes momentos del evento solidario ocurrió hace 20 años, en 2003, cuando en pleno Estadio Nacional, Daniela García se subió al escenario para relatar su testimonio. La entonces estudiante de medicina hizo un emotivo llamado a cooperar con la causa colocando como ejemplo su situación, tras haber sufrido un grave accidente en un tren en el cual perdió sus cuatro extremidades.

Casi dos décadas después, García es médica fisiatra de la Fundación Teletón, donde no solo coopera en la rehabilitación de miles de niños que pasan por los centros, sino que también mantiene un rol clave en la formación de profesionales.

Daniela García

De acuerdo a su cuenta de LinkedIn, este 2023 ingresó a la Universidad de Harvard, a un curso llamado Innovation and Entrepeneurship Graduate Certificate. Revisa más de Daniela García aquí.

Isidora Guzmán: de la Teletón a protagonista de teleserie

En 2011, Isidora Guzmán fue la embajadora de la Teletón, representando a miles de niños que se atienden en la institución.

Isidora Guzmán en la Teletón

Guzmán nació con una diplejia espástica, diagnóstico que le afecta su motricidad, principalmente para caminar.

Ahora, se encuentra estudiando la carrera de Derecho y se ha convertido en una activista de las personas con discapacidad. Puedes conocer más de ella acá.

