La triste Teletón de 1995: El único año en que no se logró alcanzar la meta

Este 10 y 11 de noviembre se llevará a cabo la Teletón, evento benéfico que desde 1978 se encarga de reunir dinero para el funcionamiento de los centros de rehabilitación que atienden a niños y jóvenes en situación de discapacidad.

En cada una de sus versiones se ha fijado una meta, la cual se intenta alcanzar, y en el mejor de los casos superar, con la ayuda de donaciones que empresas y personas realizan. En concreto, el monto a recaudar queda impuesto a partir de lo que se logró el año anterior.

Este 2023, la meta a superar alcanza los $37.327.475.057, los cuales se pretenden sumar a lo largo de las "27 horas de amor".

El año en que no se llegó a la meta

Si bien muchos creen que siempre se ha logrado reunir el dinero de la meta, hubo un año en que esto no sucedió. Se trata de 1995, cuando la Teletón se hizo un 3 de diciembre y tuvo por primera vez su ya tradicional show de cierre en el Estadio Nacional.

En ese entonces, su conductor histórico, Mario Kreutzberger, y los animadores que lo acompañaban en la lectura del cómputo final: Cecilia Bolocco, Felipe Camiroaga y Jorge Hevia, quedaron estupefactos y comunicaron el resultado con tristeza.

Teletón 1995

Una meta demasiado alta

Para entender lo que ocurrió aquel día, hay que tener en cuenta que en un comienzo la meta de ese año era de $3.640 millones, la cantidad recaudada en 1994. Sin embargo, Don Francisco anunció al inicio de las "27 horas de amor" que esta vez buscarían doblar la cifra, por lo tanto, se pretendía reunir $6.277.027.832.

La justificación tenía sentido, ya que según señaló el animador, se necesitaba el dinero para construir más institutos Teletón, debido a que la lista de espera existente crecía cada vez más.

La Tercera titulando que no se logró la meta

Pese a que las intenciones eran buenas, con el pasar de las horas este sueño se comenzó a desvanecer. A las 17:42 horas del sábado, es decir, a 18 horas de iniciado el evento, solo contaban con un 30% de la meta. De hecho, se optó por retrasar los noticieros de las 21:00 horas con la esperanza de reunir más dinero previo al cierre de campaña.

Desafortunadamente, esta estrategia no funcionó, y a las 23:26 del sábado 2 de diciembre, Kreutzberger admitió públicamente que llegar a la meta sería imposible. Esto se confirmó pasadas la 1:00 del domingo, cuando el cómputo final alcanzó los $5.005.253.668.

"Una sonrisa, con esperanza, no tiene precio"

Durante el final del evento, Don Francisco agradeció a todos los que participaron y entregó un emotivo mensaje. "Quizás, esa meta que nos propusimos hoy día, fue demasiado alta, a lo mejor no la supimos motivar bien. Quizás, nos equivocamos en algo...", partió diciendo.

Asimismo, agregó que a pesar del resultado, "he aprendido en estos 18 años que una sonrisa, con esperanza, no tiene precio. Quiero agradecerles a todos los que nos colaboraron, respeto a quienes no lo hicieron".

Cabe destacar que no se trató de un fracaso rotundo, de hecho, se superó lo recaudado en 1994 y se sobrepasó por amplio margen, obteniendo casi $1.900 millones más, logrando con eso construir un instituto de rehabilitación en Iquique que se inauguró en 1996.

