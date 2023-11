"Un reconocimiento para mí": Angélica Castro adelantó importante rol que tendrá en la Teletón 2023

09 nov. 2023 - 09:15 hrs.

Angélica Castro es un verdadero emblema de la Teletón. La conductora y actriz estuvo durante 10 años ininterrumpidos en la mesa digital, que se contacta con las regiones, excusándose de participar el 2022 debido a un difícil presente personal.

Y es que en septiembre de dicho año, cuando quedaban menos de tres meses para la campaña, se filtraron imágenes de su exesposo, Cristián de la Fuente, besando a otra mujer.

Por otra parte, dos meses después, en noviembre, le descubrieron una malformación en el uréter, que en un comienzo había confundido con cálculos renales.

El rol de Angélica Castro en la Teletón 2023

Este 2023 Angélica Castro volverá con todo para la campaña solidaria, y tendrá un rol preponderante, no solo en la mesa digital, instancia en la que participará con su hija, Laura de la Fuente, sino que también en la animación del evento.

"Es un año muy, muy especial, es un reconocimiento para mí, voy a estar con los animadores y me nombraron embajadora, lo que es un orgullo. Este año me va a tocar desde el lado de la animación", adelantó en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

Castro aseveró que "me van a tocar varios bloques y en la madrugada (...) también estaré en el cierre, que será una clausura distinta en la Quinta Vergara. Desde el 2002 que no me subo a ese escenario, cuando animé el Festival (de Viña) con Antonio Vodanovic".

La Teletón 2023 se emitirá este 10 y 11 de noviembre. La meta a superar para este año es $37.327.475.057, cifra que se logró recaudar en el evento del 2022.

