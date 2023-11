Así luce Sebastián Demangel, quien hizo emocionar hasta las lágrimas a Don Francisco en la Teletón 2004

04 nov. 2023 - 08:15 hrs.

La Teletón, el evento benéfico que une a los chilenos por 27 horas para ayudar a personas con discapacidad, ha dejado huella en los millones de televidentes que la siguen año tras año.

Este 2023, la versión del evento se llevará a cabo entre este viernes 10 y sábado 11 de noviembre.

Una de las historias que marcó a los chilenos en ediciones anteriores, específicamente en 2004, fue la de Sebastián Demangel, que a sus 17 años sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en coma por un mes y medio y le provocó además una ataxia cerebelosa, impidiéndole su movilidad y la capacidad de autonomía.

En su participación en el año 2004, Demangel explicó que con los años pudo volver a caminar, andar en transporte público, e incluso acordonarse los zapatos, todo solo, lo que pensó que era casi imposible en un inicio.

Un camino que no estuvo exento de dificultades, ya que al intentar reincorporarse en la sociedad, muchas veces fue bajado de las micros, por ese entonces amarillas, porque suponían que estaba ebrio por su forma de hablar y caminar.

Por lo mismo, tuvo que contarles a cada uno de los conductores su historia de vida, y allí gentilmente se ofrecieron para llevarlo gratis.

Demangel reunió todo el dinero que ahorró gracias a la gratuidad de sus pasajes, y realizó un asado para sus nuevos amigos choferes. "Ahí me di cuenta de que todas las personas son buenas. La diferencia por lo desconocido, da miedo, es algo natural, la desconfianza. Todas estas situaciones dependen de nosotros cambiarla", señaló tras contar su historia.

Al revelar lo anterior en el show, todo el teatro se emocionó junto a él, e incluso Mario Kreutzberger no pudo seguir hablando y fue abrazado por los telefonistas, que intentaban calmar su sentir.

¿A qué se dedica hoy?

Actualmente, Sebastián tiene 42 años y en conversación con LUN contó, hace un tiempo, que "me parece bueno que se acuerden de mí. Todos estamos más viejos (...) Hay cosas que me cuestan un poco más hacer, como por ejemplo, si se me cae algo atrás del librero me cuesta más agacharme".

Además, cuenta que estudió cine. "Rechacé muchas ofertas de trabajo en televisión porque estaba estudiando. Ahora me arrepiento un poco, pero también pienso que la tele pone a la gente media tonta", considera.

El 2021, en el programa Los 5 Mandamientos de Canal 13, en el contexto de la Teletón, Sebastián le envió un saludo a Don Francisco y le contó cómo seguía su vida.

"¿Qué tal don Francisco, cómo están las cosas por allá? Aquí están bien en la playa, en la playita donde vivo yo. Aquí estamos poniéndonos con la esperanza, con el ánimo, ayudando a mandarles unas vibras a la gente para que juntos como chilenos demos que hablar. Los chilenos en momentos difíciles se juntan y sacan fuerzas de flaquezas", comentó en esa oportunidad.

El asalto que sufrió Sebastián Demangel

El 2 de julio del 2023, mientras estaba en su domicilio en Maitencillo, región de Valparaíso, junto a una amiga para ver una película, un grupo de cinco desconocidos ingresaron al lugar y, según reportó La Estrella de Valparaíso en aquella oportunidad, amenazó a Demangel y su acompañante con cuchillos y pistolas.

Los delincuentes lo apuñalaron en una de sus piernas y luego procedieron a amarrarlos con las sogas que se utilizaban para atar las cortinas.

Tras terminar el atraco, la mujer logró desamarrarse y pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a Carabineros y atendió a los afectados.

Finalmente, Demangel se trasladó a Santiago, donde se recuperó de sus severas lesiones físicas y daños emocionales en casa de sus padres.

Así luce actualmente

