La pelea sigue a más de 20 años: Daniella Campos cuenta su verdad y llama "patuda" a Titi Ahubert

07 nov. 2023 - 21:00 hrs.

Más de dos décadas han pasado desde que María Isabel "Titi" Ahubert, catalogada como la "fundadora de la farándula", protagonizó el llamado "mechoneo" con Daniella Campos.

Recordemos que la pelea tuvo lugar en una discoteca de Santiago, donde las modelos se enfrentaron por el entonces exitoso futbolista del Inter de Milán, Iván Zamorano.

Daniella Campos junto a Iván Zamorano. X (twitter)

Recientemente, Ahubert revivió aquel escándalo durante su participación en un programa de CHV, donde reveló que debido a ese episodio las oportunidades de trabajo prácticamente desaparecieron. "Me hice famosa, me hice conocida por eso y me cagó la pega", aseguró.

Daniella Campos reaccionó a los dichos de Ahubert

Las declaraciones de la periodista no fueron del agrado de Daniella Campos, quien respondió con todo a su histórica enemiga.

De partida, la actual panelista de TV+ relató que tras ver al deportista y a Titi bailando decidió ir a enfrentarlos, cuando una de las amigas de la exintegrante de "Mekano" la agarró del pelo.

Titi Ahubert vía Instagram

"Cuando despierto ya estaba la portada del mechoneo y poco menos que se empezó a especular que terminamos en el suelo, que nos dábamos vuelta, que nos revolcábamos de las mechas”, relató Campos.

Luego, arremetió en contra de Ahubert, a quien tildó de "patuda": "Dijo que por culpa mía, que yo le había embarrado la pega. Ni que yo le hubiese dicho a su mamá que preparara una comida para un hombre que estaba públicamente con otra hace 5 años".

Asimismo, comentó que en ese entonces no sabía que Titi e Iván habían cenado en la casa de ella antes de ir a bailar. "La mamá de esta señorita le habría preparado con sus propias manitos la comida... Yo creo que él no la conocía, yo creo que a ella se la tenían para que la conociera", sostuvo.

