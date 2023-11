"Quiero el divorcio": La decisión de Maca tras darle una última oportunidad a Chico Olmedo en "Generación 98'"

06 nov. 2023 - 23:45 hrs.

En "Generación 98'" Maca (Constanza Mackenna) volvió a tener una violenta reacción tras descubrir que Pitu Mardones (Lorena Bosch) había estado en su casa.

La esposa de Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) se percató de que había una copa de vino con marcas de labial en el living, la cual efectivamente fue utilizada por Mardones, quien compartió un trago con Juanjo (Nicolás Poblete) y no con Olmedo.

Cuando Macarena vio la copa, la lanzó hacia un cuadro y la quebró. Luego fue hasta su habitación para llevarse toda su ropa.

Maca le pide el divorcio a Hernán

Mientras armaba la maleta para dejar definitivamente la vivienda que compartía con su marido e hijos, Olmedo llegó hasta la pieza para preguntar por qué había vidrios rotos en la casa.

"Sé que estuviste con tu amante anoche. Hablo de las dos copas de vino que estaban en el living. Había una con rush, Hernán. Rush bien rojo, así que no me niegues que estuviste con ella aquí", señaló ella, ante lo que el empresario trató de explicar que se trató de un malentendido.

"Soy yo, este hue... chico, pelado, que te hace reír, arrogante, con pelo en la espalda, terco, ese soy yo, y estoy aquí contigo porque te amo. Este hue... rasca de mierda, este hue… te ama y jamás en la vida te ha engañado. Nunca. Créeme por favor", replicará el inversor.

Maca le sacó en cara la foto en que lo captaron besando a Pitu y cansada de sus mentiras, le indicó que le matrimonio se acababa.

El empresario no dio su brazo a torcer, le dijo que pidiera lo que quisiera y ella solicitó que le dijera toda la verdad.

"Es difícil decirlo, porque tú no me crees, todo lo que te he dicho es verdad, no te miento, no te estoy mintiendo, créeme", añadió Hernán.

"¿Eso es todo lo que me vas a decir? ¿Vas a seguir negando tus mentiras? Listo esa era tu última oportunidad Hernán, te la perdiste. Quiero el divorcio (...) A mí esto me lo hacen una sola vez, no soy la tonta hue... que jurabas. Espero que te quede bien claro que esto se acabó", finalizó la mujer.

Tras su tajante decisión, Maca tomó su maleta y dejó la habitación, mientras que Hernán quedó solo y llorando.

"Generación 98'", se emite de lunes a jueves, a las 22:40 horas, después de Meganoticias Prime. Los episodios se pueden ver de manera adelantada en MegaGo, 24 horas antes de su estreno en televisión.

