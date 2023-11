"Como la vida misma": La radical decisión que tomó Paula tras cancelar su matrimonio con Caco

02 nov. 2023 - 22:10 hrs.

Una radical decisión fue la que tomó Paula (Elisa Zulueta) en la teleserie "Como la vida misma", tras haber cancelado su matrimonio.

La amiga de Sole (Sigrid Alegría) declinó casarse con Caco (Claudio Castellón), luego que lo viera dándose un beso con Romina (Montserrat Ballarin).

La decisión de Paula

Durante la mañana del día posterior del matrimonio, Paula le comunicó a Sole, quien la estaba acompañando en su casa, que dejaría Chile y ocuparía los pasajes de la luna de miel para darse un tiempo consigo misma.

"No sé si esto es responsable, pero, Sole, si me quedo acá, todo me recuerda al Caco, a donde vaya, a donde mire. Me tengo que ir", expresó defendiendo su idea.

Sole le recordó que tras este viaje, de todas formas tendrá que volver a su departamento y enfrentarse con la realidad. Al respecto, Paula indicó que ese será un problema de su yo del futuro. "Si me quedo acá, me voy a volver loca", aseveró.

Al mismo tiempo que Paula tomó el furgón hacia el aeropuerto, Sole se dirigió hasta donde Caco a dejarle unas cosas, y le contó la decisión que había tomado su amiga.

"Se fue (...) cada uno tiene su proceso, su tiempo, su forma de hacer las cosas. Ella es así, así que se fue", expresó Sole, dejándole en claro que su viaje fue al extranjero a Caco, quien quedó de una pieza al enterarse de esto.

