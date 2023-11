Avance de "Juego de Ilusiones": Alana se enterará que Mariana tiene un valioso diamante en su poder

02 nov. 2023 - 18:10 hrs.

En el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones", veremos que uno de los grandes secretos de Mariana (Carolina Arregui), que involucra además a Irene (Loreto Valenzuela), quedará al descubierto.

Hablamos del famoso diamante Mirloff, robado de un museo en Alemania en 1981, y que estuvo oculto durante décadas en el sótano de la casa de Mariana.

Esta pieza única e histórica tiene un gran valor monetario, que podría solucionar los problemas económicos de cualquier persona.

De hecho, Guillermo (Julio Milostich), solo segundos antes de ser asesinado por su sicario, le contó que él tenía en su poder un valioso diamante, a cambio de que este le perdonara su vida.

Alana se enteró del valioso diamante

Sin embargo, esto no fue suficiente para el asesino, quien decidió acribillarlo, pero se llevó el gran secreto con él, y se lo contó a Alana (Dayana Amigo).

En el siguiente episodio, veremos que Alana encarará a Mariana y le revelará de esta forma que sabe que ella posee un preciado diamante.

Alana se enteró del secreto de Mariana

"Un pajarito que se murió hace poco me dijo que tú tenías un tremendo diamante... Por la cara que pusiste, me doy cuenta de que es verdad", dirá el personaje de Dayana Amigo, frente a una estupefacta Mariana, quien no esperaba que se supiera su secreto.

