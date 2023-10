"Loca": Así será la tensa pelea entre Javiera y Martita en 'Generación 98''

30 oct. 2023 - 23:30 hrs.

El avance de "Generación 98'", la exitosa teleserie nocturna de Mega, mostró los impactantes momentos que se vivirán en el próximo capítulo.

Este martes 31 de octubre se transmitirá un nuevo episodio de la producción, la que se emite de lunes a jueves, a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

En el adelanto, Robin (Gabriel Urzúa) tendrá una amenazante conversación con el fiscal Otero (Cristián Sanhueza), a quien descubrió en su papel de la transformista Danae Davenport.

"Voy a dejar de encontrarte talentosa si sigues huev... a Don Arturo (Francisco Reyes). Yo no sé por qué estás ensañada con ese viejo. ¿Por qué es pituco? No tengo idea, pero ese viejo es mi familia y con mi familia nadie se mete", le advirtió el enfermero.

La inesperada visita de Sofía

En tanto, a la casa de Juanjo (Nicolás Poblete) llegó una inesperada visita, y es que Sofía, la hija que tiene junto a Alicia (Lorena Capetillo), tocó el timbre para visitar a Jacinta (Alondra Valenzuela) y al resto de sus hermanos.

Sofía y Jacinta de Generación 98'

Ambas niñas estarán en la pieza cuando Valentina (María Gracia Omegna) le dirá que se tiene que quedar hasta que su mamá la vaya a buscar. "Me vas a dar el número de tu mamá. ¿Cómo se llama?", preguntará la esposa de Juanjo, ante lo que la niña responderá: "Alicia Suárez".

La pelea entre Martita y Javiera

Por otra parte, Martita (Daniela Ramírez) y Javiera (Paloma Moreno) se enfrentarán en una tensa discusión.

"Métete con mi marido, si quieres acuéstate con él, pero no me trates como una estúpida", le dirá la esposa de Gonzalo (Nicolás Oyarzún) a Marta.

Javiera en Generación 98'

"Deja de hacerte la víctima después de todo lo que has hecho, por favor", agregará la economista, ante lo que la enfermera le pedirá que se vaya.

"No me voy a ir hasta que me mires a la cara y me admitas que lo único que quieres es quedarte con Gonzalo, porque has estado toda la vida enamorada de él, loca", señalará Javiera.

¿Qué responderá Martita? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de "Generación 98", el que se puede ver en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

