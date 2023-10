"¿Cómo me queda?": Joaquín Méndez sorprendió con radical cambio de look que no convenció a sus seguidores

30 oct. 2023 - 15:10 hrs.

El conductor de "La hora de jugar", Joaquín Méndez, mostró a través de sus redes un radical cambio de look al que se sometió durante este fin de semana.

Lo anterior porque el exchico reality decidió oscurecerse su icónica cabellera castaña con destellos rubios, pasando al oscuro negro.

Joaquín Méndez rubio

El cambio de look de Joaquín Méndez

A una fiesta a la que asistió, Joaquín llegó con su pelo totalmente negro y así apareció en las fotos. En la descripción de la publicación que hizo con su nuevo look, el exchico reality le consultó a sus seguiodores su opinión.

"¿Cómo me queda el pelo morocho? ¿Sí o no?", se preguntó el conductor de televisión, recibiendo cientos de mensajes de personas que desaprobaron su nuevo aspecto.

El nuevo look de Joaquín Méndez

"Lo tuyo es el rubio", "vuelve al rubio", "mal no te queda, pero lo tuyo es el rubio", "mejor rubio, con el pelo negro te ves más mayor", "mil veces rubio", "no me gusta, prefiero rubio", "la decisión es tuya, como tú te sientas mejor. Ahora, ya que tú me preguntaste, a mí me gusta más el rubio"; son parte de los comentarios que se encuentran en la publicación.

Cabe precisar que este cambio de Joaquín Méndez fue solo momentáneo, debido a que a través de historias, durante la mañana de este domingo 29 de octubre, subió una imagen en la que aparece con su habitual color de pelo.

Sobre la historia, él escribió que para sacarse el tono "me tuve que lavar el pelo con lava loza. Gracias por el dato, gente. Se me cayó un poco el pelo".

Publicación de Joaquín Méndez

