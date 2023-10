"Para eliminar cualquier mala energía": Pancha Merino reconoce que acudió a la 'brujería' al cambiarse de casa

30 oct. 2023 - 12:10 hrs.

Hace más de una semana, Francisca "Pancha" Merino decidió cambiarse de su casa a un departamento en Lo Barnechea, junto a su pareja Andrea Marocchino.

Un total cambio de vida para ambos, que incluyó algunos ritos de parte de Pancha, quien fiel a su lado espiritual decidió realizarle "brujería" a su nueva morada.

Pancha Merino y la "brujería blanca"

En un programa de TV+, Merino reveló que fue con una mujer que tiene experticia en feng shui, Sylvia Galleguillos, para que ella evaluara cómo es su nuevo hogar.

"Me dijo que había súper buena energía. Tuve que bloquear algunos bañitos para que no me chupen energía", reveló en primera instancia.

Luego, añadió que colocó "un par de mandalas como 'brujería blanca', para eliminar cualquier mala energía que me quieran tirar mis enemigos".

"No mostremos la hilacha"

Pancha también reveló que su mudanza se extendió por cerca de 3 días, y lo hizo completamente sola debido a que Andrea justo se fue a Italia durante los días del cambio de hogar.

"Me dejó sola cambiándome. Como es italiano, se pone medio mal genio y se pone a gritonear y ahora tenemos vecinos ultra pitucos", indicó, confesando que le pidió a Andrea que regulara el volumen de su voz.

"Se escucha todo, todo, todo. Le dije: 'Andrea, por favor, habla bajo por teléfono porque acá se escucha todo'. El otro día bajé y había unos autos; Jaguar, Porsche (...) no mostremos la hilacha en el nuevo vecindario", le solicitó.

