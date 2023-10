Millaray Viera y Yann Yvin se refieren a rumores de supuesto romance entre ambos

21 oct. 2023 - 13:52 hrs.

El famoso chef francés Yann Yvin y la conductora de televisión Millaray Viera, se refirieron a los rumores que apuntan a que ambos estarían vinculados sentimentalmente.

Los trascendidos comenzaron en el programa Zona de Estrellas, donde el periodista Pablo Candia aseguró que las figuras televisivas habian sido vistos "acaramelados".

En específico, el rumor se originó luego de que se asegurara que los dos habían estado juntos en un restorán del sector oriente de la capital, donde Viera celebró su cumpleaños.

¿Qué respondió Millaray sobre los rumores de su supuesto romance con Yann Yvin?

"Nada, ¡pero de dónde sale eso! Vayamos por parte, estaba celebrando mi cumpleaños. Yo soy cercana a Yann, pero nadie puede decir que he tenido algo con él, porque si alguien lo dijera, no sería real", sostuvo la conductora de televisión.

Asimismo, recalcó que "de verdad, yo, Millaray Viera, no hice nada más que una persona que está tomando en un lugar público, rodeada de gente".

¿Qué dijo Yann Yvin sobre los rumores de su supuesto romance con Millaray Viera?

En página 7, el chef afirmó que todo se trataba de "cahuines", respaldando las declaraciones entregadas por Millaray.

"No hay nada, ella vino a comer aquí, como amigos. Son cahuines, de verdad estoy halagado, que venga este tipo de cahuín cada lunes, porque me siento halagado", aseguró.

"Cahuín es cahuín, no más, yo no me caliento la cabeza", agregó.

