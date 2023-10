"Que tu ídolo se haga responsable de sus hijos": La reacción de Marité Matus frente a las críticas que recibe en redes

20 oct. 2023 - 20:10 hrs.

Luego de que Marité Matus expusiera públicamente su descontento frente al rol de padre de su exmarido, Arturo Vidal, recibió una lluvia de críticas en redes sociales, ante la cual decidió responder.

Recordemos que durante los últimos meses, la influencer y el futbolista se han enfrentado producto del presunto incumplimiento de acuerdos parentales que ambos pactaron tras su separación.

Mientras la influencer lo acusó de no pagar la pensión de Emiliano, Alonso y Elisabetta, el "King" aseguró que "he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre"

En este contexto, Marité fue duramente cuestionada en la sección de comentarios de su más reciente publicación de Instagram.

"Yo no peleo por dinero"

"Ojalá no caigas en la vulgaridad de las exmujeres de futbolistas", le escribió un hombre, frente a lo que una usuaria intervino y agregó que "ni la gente más pobre pelea por plata por redes sociales. Si quiere plata, trabaje".

Estas últimas palabras molestaron a Matus, quien arremetió contra la mujer. "Primero que todo, me duelen los ojos al leerte. ¿Qué sabes tú de mi vida?", respondió.

En la misma línea, aclaró que "yo no peleo por dinero, peleo por los derechos de mis hijos. En pocas palabras exijo que tu ídolo se haga responsable de sus hijos, cosa que no hace. No vengas a decirme que yo no lo dejo".

Asimismo, dejó en claro cuál es su situación económica y laboral: "Sí trabajo, y gracias a Dios me va muy bien".

