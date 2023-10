"No mostremos la hilacha en el vecindario": Pancha Merino habla sobre su nuevo hogar en Lo Barnechea

22 oct. 2023 - 19:15 hrs.

Francisca Merino decidió hacer un gran cambio en su vida. Se mudó de casa y se fue a vivir junto a sus hijos y Andrea Marocchino, su pareja, a un departamento de Lo Barnechea.

La panelista reveló los detalles de su nuevo domicilio y cómo garantizó que su nuevo hogar tenga las mejores energías para su futuro.

Ir a la siguiente nota

"Agotada"

La panelista de televisión confesó estar “agotada” y “llena de polvo”, después de la exigente tarea que ha sido cambiarse de casa.

Instagram @panchamerino1

“Llevo tres días cambiándome de casa, regalé muchas cosas, olvídate”, comenzó contando Pancha Merino en una reciente emisión del programa "Tal Cual" de TV+.

La comunicadora ya pasó sus primeras noches en su nueva vivienda, e incluso recurrió a la ayuda de una experta en feng shui, Sylvia Galleguillos, para garantizar tener las mejores energías.

Instagram @sylvia.galleguillos

"Me dijo que había súper buena energía. Tuve que bloquear algunos bañitos para que no me chupen energía y puse un par de mandalas como brujería blanca para eliminar cualquier mala energía que me quieran tirar mis enemigos", confesó.

"No mostremos la hilacha en el nuevo vecindario"

Durante su mudanza, Pancha tuvo que hacer todo el cambio sola, pues su pareja está viajando.

“Me dejó sola cambiándome. Como es italiano se pone medio mal genio y se pone a gritonear y ahora tenemos vecinos ultra pitucos”, aclaró.

Instagram @panchamerino1

Los nuevos vecinos no pasaron desapercibidos, y Francisca le pidió encarecidamente a Andrea que estuvieran a tono con su nuevo barrio.

“Se escucha todo, todo, todo. Le dije: 'Andrea, por favor, habla bajo por teléfono porque acá se escucha todo'. El otro día bajé y había unos autos; Jaguar, Porsche”, confesó.

Es por esto, que la comunicadora le pidió a su familia que “no mostremos la hilacha en el nuevo vecindario”.

Todo sobre Famosos chilenos